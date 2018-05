Đồng Nai phát triển nuôi tôm công nghệ cao

Theo đó, dự án “Khu nuôi thủy sản tập trung tại Nhơn Trạch” vừa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt có diện tích 703 ha được quy hoạch gồm khu nuôi tôm nước lợ thuộc xã Phước An và Vĩnh Thanh với diện tích 682 ha (chia thành 5 tiểu vùng, diện tích tối thiểu 50 ha/tiểu vùng) và khu nuôi hàu có diện tích 21 ha (343 bè) bố trí trên sông Bà Hào và sông Gò Gia.

Tập trung phát triển tôm công nghệ cao

Vào năm 2015, ông Nguyễn Trường Đại (xã Vĩnh Thanh) đầu tư trong chuyển đổi từ nuôi tôm truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao bằng cách lót bạt ni-lông ở đáy ao và làm lưới lan che phía trên không gian ao nuôi, có hệ thống xử lý nước ao, máy cho tôm ăn tự động… “ Với sự chuyển đổi này, năng suất tôm mỗi vụ thu hoạch cao gấp 3-4 lần so với nuôi ao đất. Mỗi năm, tôi nuôi được từ 4-5 vụ chứ không chỉ làm được 2 vụ như cách nuôi truyền thống. Rủi ro dịch bệnh cũng được kiểm soát tốt hơn”, ông Đại so sánh. Gần đó, vào năm 2016, HTX nuôi tôm công nghệ cao Phước An (xã Phước An) cũng đã được thành lập thu hút nhiều xã viên ứng dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm siêu thâm canh.