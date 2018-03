GDP quý 1 cao nhất 10 năm, CPI giảm

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1 ước tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của quý 1 trong 10 năm gần đây. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, tăng trưởng đã được ghi nhận ở cả 3 khu vực kinh tế, trong đó đáng chú ý là khu vực công nghiệp và xây dựng, với mức tăng rất cao.

Đối với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3, theo thống kê giảm 0,27% so với tháng trước, trong đó 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm. Tuy nhiên, CPI bình quân quý 1/2018 tăng 2,82% so cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 3 tăng 0,97% so với tháng 12.2017 và tăng 2,66% so với cùng kỳ năm trước.