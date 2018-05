Giá giấy in tăng chóng mặt

Hiện giá bột giấy đang ở mức gần 900 USD/tấn, tăng từ mức hơn 500 USD/tấn của 1 năm trước và tăng hơn gấp đôi mức thấp nhất là 400 USD/tấn trong vòng gần 2 năm qua. Điều này khiến cho nhiều công ty in ấn đứng ngồi không yên.



Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy VN (VPPA), sản lượng giấy các loại sản xuất trong 4 tháng đầu năm nay đạt hơn 1,18 triệu tấn, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, nhập khẩu giấy các loại trong 4 tháng qua cũng đạt 465.000 tấn, tăng 5%. Lượng giấy nhập khẩu chủ yếu là giấy làm bao bì cao cấp, giấy ăn, giấy văn hóa. Riêng chiều xuất khẩu các doanh nghiệp (DN) trong nước cũng xuất được 187.056 tấn, tăng 400% so với cùng kỳ 2017... VPPA nhận định, trên thị trường thế giới, giá giấy các loại đều tăng trong quý 1 và tiếp tục tăng nhẹ ở tháng 4 do chi phí sản xuất tăng xuất phát từ giá bột giấy, giá nguyên liệu và giá hóa chất ngành giấy đều tăng, nhu cầu mạnh trong khi sản lượng không bắt kịp.

Theo dự báo của nhiều tổ chức thế giới, thời gian tới nguyên liệu làm giấy vẫn đứng ở mức cao và còn có khả năng gia tăng. Theo phân tích của ông Đặng Văn Sơn, Tổng thư ký VPPA, các DN sản xuất giấy văn hóa nói chung như sách báo, giấy viết… bị ảnh hưởng khá mạnh vì bột giấy liên tục tăng giá do nguồn cung ngày càng hẹp, nên giấy in cũng phải tăng theo giá nguyên liệu. Trong khi đó, lượng giấy in cho các ngành văn hóa, giáo dục của VN chủ yếu vẫn nhập khẩu từ nước ngoài với tỷ lệ hơn 80% đồng thời nguồn cung cũng trở nên khan hiếm hơn. Do vậy, theo ông Đặng Văn Sơn, các DN phải tính toán kỹ và có thể trong thời gian tới một số sản phẩm sẽ tăng giá theo nhưng mức tăng sẽ không quá mạnh.

Một chuyên gia trong ngành giấy chia sẻ thêm: xu hướng bột giấy là tăng giá vì nhiều nước hạn chế sản xuất để giảm thiểu tác động cho môi trường. Trong khi đó ở VN, số nhà máy sản xuất được bột giấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên hầu như với các loại giấy cao cấp VN hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên liệu thế giới. Vì vậy, khi giá nguyên liệu thế giới đi lên thì giá thành sản xuất của các DN tại VN cũng sẽ tăng theo.