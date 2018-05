Giá heo hơi tiếp tục tăng

Các đầu mối cung cấp heo ở TP.HCM và Đồng Nai cho biết 2 tuần đầu tháng 4 giá heo bất ngờ tăng mạnh đạt mức 38.000 - 39.000 đồng/kg nhưng giảm nhẹ trong 2 tuần sau đó, duy trì quanh mức 36.000 đồng/kg. Từ sau đợt nghỉ lễ, giá heo hơi tăng trở lại cho đến ngày 7.5 đạt 42.000 đồng/kg, mức cao nhất kể từ tháng 9.2016.



Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm (Công ty TNHH dịch vụ An Hạ, TP.HCM), giá heo tăng có thể do nguồn cung khan hiếm vì đàn heo giảm mạnh. Trong khi đó, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng hiện giá heo của VN cao hơn Trung Quốc nên không có chuyện giá tăng do thương lái Trung Quốc tăng mua. Thị trường giá hiện nay do C.P (Công ty cổ phần chăn nuôi C.P VN) dẫn dắt. Thương lái nhìn vào giá của C.P đưa ra để bắt heo, từ đó hình thành giá thị trường. Giá heo tăng gần đây là do cung - cầu của thị trường.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy số lượng heo hiện tại của cả nước giảm 5,8% so cùng kỳ năm 2017. Điều này cho thấy xu hướng giá heo tăng hoặc duy trì ở mức cao sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Vấn đề đặt ra hiện nay là người chăn nuôi có ồ ạt tái đàn trở lại? Theo ông Đoán, tình hình hiện nay rất khó vì người chăn nuôi đã có “bài học xương máu” nên còn rất sợ hãi. Thứ hai, bây giờ muốn chăn nuôi trở lại phải có vốn mạnh vì mua thức ăn chăn nuôi phải trả tiền mặt, không ai bán chịu như trước nữa.

Ở góc độ thị trường, chuyện tái đàn hay tăng đàn trở lại cần hết sức thận trọng. Thứ nhất, thị trường nội địa đang bị các doanh nghiệp ngoại chi phối và họ dễ dàng làm giá. Thứ hai, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), các nước sản xuất heo lớn của thế giới như: Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc… nguồn cung đang dư thừa. Đặc biệt Trung Quốc - nước có đàn heo lớn nhất thế giới (khoảng 415 triệu con), trong quý 1/2018 sản lượng giết mổ tăng gần 2%, đạt gần 200 triệu con, khiến giá heo hơi tại thị trường này giảm đến 30% so cùng kỳ 2017, hiện khoảng 36.000 đồng/kg và đang trong xu thế giảm. Yếu tố thị trường Trung Quốc cho thấy nếu người chăn nuôi VN tăng đàn thị trường nội địa sẽ quá tải, lại gặp khó về đầu ra.