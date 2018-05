Giá vàng SJC tiếp tục giảm

Giá vàng SJC rút ngắn khoảng cách, hiện còn cao hơn giá thế giới 1,1 triệu đồng/lượng, thay vì mức 1,2 triệu đồng/lượng trước đó.

Giá vàng thế giới phiên giao dịch 22.5 giảm gần 2 USD/ounce, còn 1.290 USD/ounce. Đây là phiên thứ hai liên tiếp vàng giảm giá khi USD liên tục tăng.

Trên thị trường châu Á sáng nay 23.5, giới đầu tư tìm đến vàng như kênh đầu tư an toàn, đẩy giá vàng bật tăng trở lại lên mức 1.294 USD/ounce, tăng 3 USD so với mở cửa đầu ngày, do nỗi lo về căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc kinh tế Mỹ - Trung vần còn tồn tại.

Ở thị trường ngoại tệ trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm tỷ giá trung tâm của VNĐ với USD xuống mức 22.584 đồng/USD, giảm 9 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD của các ngân hàng thương mại dao động quanh ngưỡng 22.735 - 22.805 đồng/USD.