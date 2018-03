Giá vé lễ hội pháo hoa Đà Nẵng thấp nhất 300.000 đồng

Theo đó, khán đài B4 có giá vé 300.000 đồng/vé; B3: 400.000 đồng/vé; B1 + B2: 600.000 đồng/vé; A2+A3: 800.000 đồng/vé; A1: 1 triệu đồng/vé.

Riêng đêm khai mạc (30.4) và đêm chung kết (30.6), khán đài B4: 400.000 đồng/vé; B3: 600.000 đồng/vé; B1 + B2: 800.000 đồng/vé; A2+A3: 1 triệu đồng/vé; A1: 2 triệu đồng/vé. Vé trẻ em dưới 1 m là 50.000 đồng/vé, tại DIFF 2017, việc không quy định vé trẻ em đã dẫn đến một số bất tiện.

Tại buổi họp báo về DIFF 2018 trước đó, ông Đặng Minh Trường, Tổng giám đốc Sun Group cho hay năm 2017 đơn vị Sun Group đặt in vé đã làm vé giả, tuồn ra ngoài và bị công an điều tra xử lý. Do đó vé năm 2018 có thêm biện pháp ngăn chặn, tem chống giả, tăng cường hình thức nhận biết, tập huấn cho lực lượng soát vé...

DIFF 2018 có chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” diễn ra trong hai tháng, từ 30.4 đến 30.6 gồm 5 đêm thi mang 5 chủ đề Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị. 8 đội tham gia gồm Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông, Thụy Điển và Bồ Đào Nha.