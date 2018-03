Giảng viên nổi tiếng hứa dốc hết tâm can truyền kinh nghiệm cho nhà đầu tư BĐS

Từ ngày 7.4.2018, Công ty cổ phần Báo Thanh Niên (trực thuộc Báo Thanh Niên) sẽ chính thức khai giảng khóa học ngắn hạn về đầu tư bất động sản (BĐS) dành cho những nhà đầu tư cá nhân đã, đang và sắp tham gia lĩnh vực BĐS với thành phần giảng viên là những chuyên gia tên tuổi. Trong giới chuyên gia phân tích về tài chính, BĐS hiện nay, TS Đinh Thế Hiển được đánh giá là người am hiểu, có khả năng phân tích chính xác các thông tin dự báo thị trường và đánh giá mức độ an toàn của các dự án BĐS. Không những thế, với cá tính thẳng thắn, tâm huyết của mình, TS Đinh Thế Hiển là cái tên khá quen thuộc và xuất hiện dày đặc trên báo chí, truyền hình để đưa ra các dự báo phân tích khách quan, trung thực. Trao đổi với Công ty CP Báo Thanh Niên, TS Hiển bộc bạch: “Nhu cầu đầu tư BĐS của các cá nhân hiện nay tăng lên rất nhiều, nhất là khi tiền gửi ngân hàng không còn hấp dẫn như trước và thị trường BĐS có nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm vững kiến thức và đủ “mưu mẹo” để tham gia vào lĩnh vực đầu tư vốn đòi hỏi sự am tường và chiều sâu kiến thức này. Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu của mình, tôi sẽ đúc kết một giáo trình thật thiết thực và cụ thể, bất cứ học viên nào tham gia cũng có thể nắm bắt những kiến thức cần thiết để có thể nâng cao khả năng phân tích cơ hội và nhận diện rủi ro khi đầu tư. Bên cạnh đó, học viên có thể trao đổi trực tiếp, đặt những câu hỏi cụ thể với giảng viên để có thể mang về các thông tin riêng cho mình”.

Một giảng viên khác của lớp đào tạo kỹ năng đầu tư BĐS do Công ty CP Báo Thanh Niên thỉnh giảng là Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, Giám đốc Trung tâm trọng tài thương mại luật gia VN. Đây một tên tuổi rất nổi tiếng trong lĩnh vực pháp lý, đặc biệt là các quy định liên quan đến BĐS. Tham gia giảng dạy trong khóa học này, Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết: “Các thông tin của tôi mang đến cho học viên không phải là kiến thức pháp lý cơ bản, khô cứng mà sẽ là các thông tin, kinh nghiệm giải quyết các vụ tranh chấp cụ thể mà tôi tham gia xử lý. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ cập nhật cho học viên những thông tin mới nhất liên quan đến quy định quản lý nhà đất, các quy định mới nhất về thuế khi kinh doanh BĐS. Tôi cũng sẽ dành thời gian để tư vấn cho các học viên những trường hợp cụ thể mà học viên quan tâm, bảo đảm thời gian, công sức của họ bỏ ra là xứng đáng”.