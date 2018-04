Giày tái chế từ rác thải bãi biển bán chạy

Theo Hype Beast, hơn một triệu đôi Parley for the Oceans do Hãng sản xuất dụng cụ thể thao Adidas (Đức) sản xuất trong nỗ lực giảm rác thải bãi biển đã được bán sạch. Mục tiêu năm nay sẽ là 5 triệu đôi.

Người mẫu Lily McMenamy, con gái của siêu mẫu huyền thoại Kristen McMenamy, quảng bá cho giày chứa thông điệp bảo vệ môi trường - Ảnh: Instagram Ảnh: Instagram Người mẫu Lily McMenamy, con gái của siêu mẫu huyền thoại Kristen McMenamy, quảng bá cho giày chứa thông điệp bảo vệ môi trường

Được biết hãng thể thao nổi tiếng đã cùng đồng hành với dự án cam kết bảo vệ môi trường biển Parley for the Oceans để hưởng ứng tích cực cuộc vận động bảo vệ môi trường biển. Từ dự án, mẫu giày được sản xuất với vật liệu tái chế từ biển ra đời.

Mang trong mình cấu trúc dệt primeknit một mảnh vừa vặn ôm khít lấy chân như một chiếc vớ, các đôi Parley for the Oceans được làm từ chất thải nhựa tái chế thu thập từ các bãi biển và khu vực ven biển trước khi chúng bị trôi dạt ra đại dương. Tin liên quan Một ca sĩ bị bắt vì vi phạm bản quyền

Nữ diễn viên Heather Locklear bị bắt vì bạo hành bạn trai

Nhiều sao hạng A bị điều tra trốn thuế Theo nhà sản xuất, nhiệm vụ của dự án là thu hút cộng đồng chuyển biến những hiện trạng đáng báo động này thành các chiến lược toàn diện để tạo ra sự thay đổi, lan tỏa thông điệp ở diện rộng và phát triển phong trào bảo vệ môi trường thiết thực hơn. Dòng giày NMD Parley ra mắt trên toàn thế giới và Việt Nam vào ngày 31.3 với giá khoảng 5,7 triệu đồng/đôi.