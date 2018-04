GMS 6 thông qua khung đầu tư tới năm 2022 với kinh phí 66 tỉ USD

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo 5 nước GMS gồm Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc; đại diện các đối tác phát triển và hàng nghìn DN lớn trong khu vực và trên thế giới. Với chủ đề “Phát huy 25 năm hợp tác, xây dựng GMS hội nhập, bền vững và thịnh vượng”, hội nghị đã thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội giai đoạn 2018 -2022 và Khung đầu tư khu vực vùng 2022 với 227 dự án, tổng kinh phí lên gần 66 tỉ USD.

Hội nghị đã ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhất trí khởi động quá trình xây dựng tầm nhìn dài hạn sau 2022 cho hợp tác GMS nhằm giúp các quốc gia thành viên thực hiện thành công chương trình nghị sự về phát triển bền vững 2030 của LHQ, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với thách thức chung của khu vực, bảo đảm hợp tác GMS kịp thời đổi mới để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển của các nước thành viên trong tình hình mới.

Hội nghị nhất trí thúc đẩy hợp tác về phát triển bền vững, thực hiện các cam kết quốc tế và tăng cường hợp tác về sử dụng bền vững, cùng quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên thông qua hợp tác xuyên biên giới và các nỗ lực chung nhằm đạt an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và an ninh năng lượng. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh GMS phải thực sự là một cộng đồng cùng chung lợi ích, cùng nhau ứng phó, giải quyết các thách thức chung.