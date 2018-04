Hãng sản xuất video game bán chạy nhất thế giới kiện công ty Trung Quốc

Theo Bloomberg, PUBG, công ty con của studio Hàn Quốc Bluehole, vừa cáo buộc Netease ăn cắp ý tưởng từ trò PlayerUnknown’s Battlegrounds nổi tiếng để đưa vào hai trò chơi trên điện thoại di động là Rules of Survival và Knives Out. PUBG muốn cả hai trò chơi của Netease phải được xóa khỏi App Store của Apple và Google Play, đền bù 150.000 USD cho mỗi sản phẩm vi phạm, theo hồ sơ nộp tại tòa.



Đối thủ của Netease là Tencent Holdings chính là đối tác phân phối của Bluehole tại Trung Quốc. Trò chơi theo mô hình Battle Royale, nơi 100 người chơi giết nhau cho đến khi chỉ còn một người sống sót khiến làng game thế giới phát sốt từ khi được PUBG phát hành cách đây một năm. Công ty cho rằng Netease đã đi quá xa, và nêu ra một loạt cáo buộc vi phạm bản quyền trong đơn kiện 154 trang nộp lên tòa án Mỹ.

Theo PUBG, Netease “cố ý khiến người tiêu dùng nhầm lẫn” rằng các trò chơi trên điện thoại di động của hãng do PUBG sáng tạo. Trong khi đó phát ngôn viên của Netease là Sharon Hu thì cho rằng Rules of Survival và Knives Out đều có quyền sở hữu trí tuệ độc lập, và doanh nghiệp sẽ sớm có phản ứng cụ thể.

Bluehole bán hơn 32 triệu bản trò chơi PlayerUnknown’s Battlegrounds, kiếm hơn 250 tỉ won Hàn quốc, tương đương 235 triệu USD, lợi nhuận trong năm qua. Rules of Survival ra mắt cuối năm ngoái và lọt top 100 game tại khoảng 60 nước. Knives Out là trò chơi thuộc top 4 game có doanh thu cao nhất Nhật Bản tính đến hôm nay 6.4.