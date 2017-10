Sáng 19.10, chị Mai, một đầu mối cung cấp hoa tươi Đà Lạt cho biết, bình thường chợ chỉ họp từ nửa đêm về sáng.

Nhưng vài ngày gần đây thường kéo dài đến trưa, thậm chí cả buổi chiều vì ngoài các mối nhập hoa hằng ngày, còn có nhiều bạn sinh viên mua hoa về bán như một hình thức làm thêm thời vụ. Thị trường chỉ thực sự sôi động vào 2 - 3 ngày cuối nên rất vất vả. Năm nay thời tiết xấu nên hoa cũng không được đẹp bằng mọi năm. “Từ ngày 19.10, hoa chủ yếu cung cấp cho khách đặt hàng từ trước. Chỉ đặt dự phòng một lượng ít để bán cho khách vãng lai. Nếu nhập dự phòng nhiều quá khả năng “ôm” hàng chịu lỗ cũng rất cao, vì giá hoa vào thời điểm này tăng từ 20 - 30% so với bình thường, sau ngày 20.10 sức mua lại giảm mạnh”, chị Mai cho biết.



Ngoài chợ Hồ Thị Kỷ, các trang mạng bán hoa cũng sôi động không kém. Một số trang đã từ chối nhận đặt hoa từ chiều 19.10 (giao sáng 20.10) với lý do quá tải, không đủ người phục vụ. Nhiều trang khác chỉ giao hoa nguyên liệu, bán sỉ chứ không bó hoa và bán lẻ, có shop hết hoa loại 1, chỉ còn loại 2.

Khảo sát một vòng từ chợ đến các trang mạng, nguồn cung hoa dồi dào nhưng do sức mua tăng nên giá cũng tăng bình quân từ 30 - 45% so với ngày thường. Giá hoa tại chợ đầu mối, cụ thể: Hoa hồng Đà Lạt các màu từ 4.300 - 5.000 đồng/cành tùy loại và chất lượng, salem 25.000 đồng/cành, cẩm tú cầu 15.000 đồng/cành, hướng dương 60.000 đồng/cành, hồng môn 10.000 đồng/lá, hoa ly 150.000 - 220.000 đồng/bó (5 cây)… Các loại nguyên phụ liệu dùng để gói hoa cũng tăng khoảng 20% so với ngày thường. Cụ thể, giấy gói từ 45.000 - 65.000 đồng/tờ, ruy băng từ 25.000 - 40.000 đồng/cuộn. Các sản phẩm hoa được bó, kết có giá trung bình từ 300.000 - 700.000 đồng/sản phẩm.

Hoa ngoại nhập cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Theo Flower box (Q.1), thị trường TP.HCM có nhiều loại hoa “độc, lạ” đến từ Ecuador, Kenya, Hà Lan, Nhật Bản… Các sản phẩm này cũng có giá “khủng” như: hồng phủ sô cô la màu xanh bạc hà, hồng nhuộm màu rainbow có giá 250.000 đồng/cành. Những loại hoa ngoại nhập được tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh có giá từ 35 - 55 triệu đồng, phần lớn được khách đặt từ 1 tuần trước.

Chí Nhân