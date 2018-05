Hơn 50% vải may mặc của Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu vải may mặc các loại 3 tháng đầu năm 2018 trị giá 2,67 tỉ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ 2017. Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này chiếm 5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Riêng tháng 3 nhập khẩu tăng 21,1% so với tháng 2, đạt 893,21 triệu USD.



Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp vải may mặc cho VN, chiếm 52% tổng kim ngạch nhập khẩu . Tuy trong tháng 3, nhập khẩu vải từ thị trường này giảm nhẹ 2% kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 396,95 triệu USD nhưng tính chung cả 3 tháng đầu năm, nhập từ Trung Quốc vẫn tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,39 tỉ USD.

Trong 3 tháng, kim ngạch nhập khẩu vải may mặc từ phần lớn các thị trường đều tăng. Trong đó, tăng mạnh nhất là từ thị trường Thụy Sĩ - 230,8%, đạt 0,88 triệu USD. Nhập khẩu từ Malaysia cũng tăng mạnh 83,6%, đạt 21,07 triệu USD. Nhập từ Anh tăng 78%, đạt 2,52 triệu USD.

Ngược lại, chỉ có 3 thị trường nhập khẩu sụt giảm so với cùng kỳ, đó là Philippines, Mỹ và Pakistan với mức giảm lần lượt 80,4%, 31,8% và 7,7%.