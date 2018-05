Khai trương phòng thử nghiệm tương thích điện từ hiện đại

Ngày 5.5, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ TT-TT) tổ chức khai trương phòng thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) 10m tại lô 6 khu E, đường Trần Lựu, khu đô thị An Phú - An Khánh, P.An Phú, Q.2 (TP.HCM). Đây là thòng thử nghiệm EMC hiện đại thứ hai cả nước, sau phòng thử nghiệm EMC 3m tại Hà Nội được đưa vào hoạt động năm 2011.



Theo ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, phòng thử nghiệm EMC 10m được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ với kinh phí là gần 80 tỉ đồng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và các yêu cầu cao nhất về môi trường thử nghiệm tương thích điện từ và chủng loại thiết bị được thử nghiệm; đáp ứng được nhiệm vụ xử lý can nhiễu tần số, quản lý tương thích điện từ và an toàn bức xạ vô tuyến điện. Phòng có kích thước 19x13x8m được ghép từ các tấm vật liệu bằng thép mạ kẽm dày trên 2mm, liên kết chặt chẽ với nhau nhằm ngăn nhiễu từ môi trường bên ngoài vào; sử dụng các tấm vật liệu đặc biệt, hấp thụ sóng vô tuyến được gắn trên tường, trần nhà và sàn nhà tạo nên môi trường truyền dẫn không gian tự do.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Hồng Hải đề nghị, Cục Tần số vô tuyến điện tăng cường công tác đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu vận hành trang thiết bị hiện đại của thòng thử nghiệm, đảm bảo cung cấp các phép đo phục vụ chứng nhận và công bố hợp chuẩn hợp quy cho các thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin; cung cấp các phép đo thử cho các doanh nghiệp nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm.

Theo Cục Tần số vô tuyến điện, với việc đưa vào sử dụng một phòng thử nghiệm EMC đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn như thế này đã từng bước hoàn thiện hệ thống trang thiết bị đo kiểm phục vụ mục đích quản lý chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông; đáp ứng yêu cầu về quản lý tương thích điện từ và chất lượng phát xạ vô tuyến điện của Bộ TT-TT: Ngăn ngừa, hạn chế các nguồn phát xạ nhiễu điện từ; đảm bảm chất lượng của thiết bị trước khi lưu thông trên thị trường; đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thử nghiệm về tương thích điện từ của doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu thiết bị điện tử - viễn thông, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Trên thế giới các phòng thử nghiệm EMC thường sử dụng các cự li đo 3m, 5m và 10m. Tuy vậy, khi xảy ra khiếu nại về kết quả thử nghiệm, thì giá trị đo của cự li 10m được ưu tiên áp dụng; đặc biệt, có một số quốc gia chỉ chấp nhận kết quả đo của cự li này.