Kinh doanh bất chấp tính mạng khách hàng là một tội ác

* Với tư cách là Chủ tịch HoREA, ông có lời khuyên nào cho người dân lựa chọn nhà cao tầng để an cư? - Khi lựa chọn nhà cao tầng để an cư, thì thứ nhất chọn sản phẩm của những chủ đầu tư uy tín, có thương hiệu, làm nhiều nhà cao tầng nhưng không để xảy ra sự cố cháy, nổ chẳng hạn; chứ không nên đặt niềm tin vào những anh từng có “tiền án tiền sự”. Nhưng tin vào uy tín, thương hiệu chủ đầu tư là một chuyện. Chuyện quan trọng hơn là kiểm tra kỹ PCCC. Nếu chủ đầu tư có hồ sơ PCCC thì trên thực tế có làm đúng không, có đảm bảo chất lượng không, nghiệm thu rồi nhưng vận hành có đúng không. Giả sử vận hành đúng rồi, đạt rồi nhưng yêu cầu là sau một thời gian phải kiểm tra, bảo trì, duy tu…, thì công việc này có thực hiện không, có tiến hành có đúng không… Những vấn đề này cũng cần phải được luật hóa hết để nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo cao nhất yêu cầu an toàn bởi tính mạng con người là trên hết. Quy định pháp luật về PCCC còn có lỗ hổng? Theo ông Lê Hoàng Châu, vấn đề chính ở đây là trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật, vì hiện nay quy định của pháp luật về tiêu chuẩn PCCC cơ bản cũng đã đủ hết rồi, mình chỉ cần nâng cao cấp độ an toàn lên hơn nữa mà thôi. Thực tế hiện nay phát sinh rất nhiều loại hình gây cháy, nổ, do đó cần phải cập nhật, bổ sung quy định phù hợp. Một điều quan trọng nữa, là từ vụ cháy chung cư Carina Plaza, ngay bây giờ phải tổng kiểm tra PCCC, mức độ an toàn tất cả nhà cao tầng trên phạm vi cả nước, dù nhà cao tầng đó là cao cấp hay bình dân đều phải được kiểm tra hết. Phải làm ngay chuyện đó.