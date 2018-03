LienVietPostBank ra mắt ‘thuyền trưởng’ mới

Theo kết quả kiểm phiếu tại đại hội, 8 ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và 3 ứng viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của LienVietPostBank đều đã trúng cử. Ông Nguyễn Đình Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank nhiệm kỳ 2018-2023. Trước đó, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng này từ tháng 5.2017.

Ông Nguyễn Đình Thắng sinh năm 1957 tại Thanh Hóa, gia nhập LienVietPostBank từ năm 2008 trên cương vị thành viên Hội đồng quản trị và trở thành Chủ tịch Ủy ban Công nghệ của ngân hàng từ năm 2013. Tân Chủ tịch mới được biết đến như “cha đẻ” của Ví Việt, người chỉ đạo trực tiếp xây dựng và phát triển Thẻ phi vật lý Ví Việt, sản phẩm thanh toán online của LienVietPostBank. Ví Việt được Hội đồng quản trị LienVietPostBank định hướng là giải pháp để thực hiện mục tiêu bán lẻ của ngân hàng. Hiện ông Thắng đang sở hữu hơn 27,8 triệu cổ phiếu LPB.

Giúp việc cho ông Thắng là ông Nguyễn Đức Cử được bầu làm Phó chủ tịch và Phạm Doãn Sơn làm Phó chủ tịch HĐQT thường trực của LienVietPostBank. Đáng chú ý trong 8 thành viên HĐQT của LienVietPostBank trúng cử lần này có một người đến từ Sacombank, đó là bà Dương Hoài Liên. Trước khi đại hội, bà Liên là ứng viên trẻ nhất dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị và không nắm chức vụ nào tại LienVietPostBank.

Ông Nguyễn Đức Hưởng sẽ vẫn gắn bó với LienVietPostBank

TS Nguyễn Đức Hưởng chúc mừng các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới

Tại đại hội, nguyên Chủ tịch HĐQT TS Nguyễn Đức Hưởng đã gửi lời chào tạm biệt LienVietPostBank sau 10 năm gắn bó vì vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, ông khẳng định mình “gắn bó trọn đời” với LienVietPostBank, sẽ làm cố vấn cấp cao ngân hàng.

Trước đó khi ông Hưởng đi chữa bệnh, trên thị trường xuất hiện tin đồn ông sẽ rời bỏ ngân hàng và bán sạch cổ phiếu, nhưng ông Hưởng khẳng định: "Tôi không bao giờ rời bỏ ngân hàng". Ông cho biết, nếu giá LPB xuống ông sẽ mua cổ phiếu và cho rằng ngân hàng này vẫn đang tiềm năng. "Nhiều cổ đông ngoại muốn mua LPB với giá 3 chấm", ông Hưởng nói trước đại hội.

Qua 10 năm phát triển, LienVietPostBank đã đạt được những thành quả to lớn: tính đến thời điểm 31.12.2017, tổng tài sản đạt trên 163.000 tỉ đồng, huy động thị trường 1 hơn 135.000 tỉ đồng, tổng dư nợ đạt trên 103.000 tỉ đồng. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế năm 2017 ở mức kỷ lục trong 10 năm với 1.768 tỉ đồng, tăng khoảng 31% so với năm 2016, tăng gấp gần 4 lần so với năm 2008 - mức cao nhất trong 10 năm hoạt động LienVietPostBank (từ 2008 đến 2017).

Về mạng lưới, năm 2017 đánh dấu sự hiện diện Chi nhánh của LienVietPostBank tại tất cả 63 tỉnh, thành của Việt Nam. Hiện nay, LienVietPostBank là ngân hàng thương mại cổ phần có mạng lưới rộng lớn tốp đầu của Việt Nam với hơn 200 chi nhánh, phòng giao dịch tại 63 tỉnh, thành trong cả nước cùng quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch bưu điện để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến tận cấp huyện, xã.