Lợi đơn lợi kép từ thẻ đồng thương hiệu

Trong đó, xu hướng liên kết giữa các tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh… nhằm tạo ra các loại thẻ “kết hợp” đồng thương hiệu đang được các ngân hàng đua nhau khai thác.

Chị Nguyễn Ngọc (ngụ quận 2, TP.HCM), một “tín đồ” ăn uống mua sắm cho biết: “Tôi là người hướng ngoại nên rất thích du lịch, shopping và sưu tầm món ăn ngon nên có rất nhiều thẻ khách hàng để áp dụng giảm giá. Được ưu đãi thì thích lắm nhưng mớ thẻ này cũng khá lỉnh kỉnh và chật bóp. Tôi ước có 1 cái thẻ “vạn năng” giúp tôi dễ dàng mang theo, vừa có thể thanh toán vừa thay thế các thẻ thành viên khác giúp tích điểm hay được giảm giá ở nhiều cửa hàng khác nhau”.

Đây không chỉ là ước mơ của chị Ngọc mà còn là của rất nhiều người bởi việc sở hữu quá nhiều loại thẻ thì nguy cơ làm thất lạc hay cùng một lúc phải mang theo rất nhiều loại thẻ khá bất tiện. Loại thẻ đồng thương hiệu với nhiều ưu đãi, tiện ích khác biệt ra đời từ đó đã mang lại lợi thế cạnh tranh rất lớn cho ngân hàng.

Tuy nhiên, hầu hết các loại thẻ đồng thương hiệu hiện nay cũng chỉ đáp ứng được việc thanh toán và hưởng ưu đãi tại 1 đơn vị, sẽ ưu việt hơn nếu chiếc thẻ đồng thương hiệu này có thẻ thanh toán và hưởng ưu đãi tại nhiều đơn vị khác nhau nhưng rõ ràng là “bất khả thi”.

Một giải pháp tối ưu đã được Maritime Bank giới thiệu trong thời gian qua ngay lập tức nhận được sự đón nhận nhiệt tình của người tiêu dùng. Đó là sự kết hợp tuyệt vời với LOTTE Mart (thuộc Tập đoàn LOTTE danh tiếng của Hàn Quốc, một đơn vị có trong tay nhiều dịch vụ phong phú, từ ăn uống, mua sắm, nghỉ dưỡng đến giải trí).

Thẻ đồng thương hiệu LOTTE Mart - Maritime Bank là sự tích hợp giữa thẻ thanh toán quốc tế Maritime Bank và thẻ hội viên LOTTE Mart. Chỉ với chiếc thẻ này, khách hàng có thể thanh toán mọi giao dịch trong nước và quốc tế đồng thời tận hưởng những ưu đãi đặc biệt hơn so với các hội viên LOTTE Mart khác. Khác với các loại thẻ đồng thương hiệu khác, ngoài việc giúp chủ thẻ tích điểm khi “đi chợ” tại LOTTE Mart, thẻ LOTTE Mart - Maritime Bank còn giúp chủ thẻ tích điểm mọi lúc mọi nơi, từ rạp chiếu phim tới nhà hàng, khách sạn thuộc hệ thống của Tập đoàn LOTTE toàn cầu bao gồm: LOTTE Cinema, Loteria, LOTTE Hotels and Resorts. Chiếc thẻ này cho phép chủ thẻ tích điểm nhiều hơn 1.5 lần so với thẻ hội viên LOTTE Mart hiện tại khi chi tiêu và quy đổi tiền để mua sắm tại LOTTE Mart. Ngoài ra, chủ thẻ còn được tận hưởng hàng trăm ưu đãi thường xuyên lên đến 50% khi mua sắm tại các “gian hàng” thuộc Thế giới ưu đãi JOY/JOY+ của Maritime Bank…

Có thể thấy sự kết hợp ngoạn mục giữa Maritime Bank và LOTTE Mart đã mang đến cho người tiêu dùng một sản phẩm đa năng như ý, mở ra một hướng phát triển mới cho thẻ đồng thương hiệu trên thị trường hiện nay. Với những đột phá trên, vừa qua, tổ chức MasterCard đã trao tặng giải thưởng Thẻ đồng thương hiệu tốt nhất 2017 cho thẻ LOTTE Mart - Maritime Bank. Đây là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của ngân hàng này, nhằm mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình. Cũng trong tháng 10, Maritime Bank còn vinh dự liên tiếp đón nhận 3 giải thưởng uy tín khác do các tổ chức quốc tế trao tặng về những bước tiến tiên phong trong các lĩnh vực hoạt động. Đó là giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất 2017 (Best Retail Bank) do International Finance Magazine trao tặng, Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2017 (Best Bank 2017) do Global Finance trao tặng, Giải thưởng Ngân hàng có sáng kiến và đóng góp nổi bật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 (Outstanding contribution to SMEs and Inovation – Vietnam 2017) do tổ chức Capital Finance International trao tặng.