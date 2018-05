Măng cụt rớt giá

Nhà không chỉ là nơi bật sáng những ngọn đèn lung linh trên các tòa cao ốc lộng lẫy. Nhà, trên hết phải là chốn an cư an toàn, an ninh, thông minh tiện ích, mang lại cho cư dân những giấc ngủ bình yên mỗi đêm.