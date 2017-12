Giai đoạn 1 của The Mansions bao gồm 71 ngôi nhà trong công viên bao gồm những ngôi nhà 3 tầng và 4 tầng.

The Mansions là dự án biệt thự, nhà vườn liền kề đẳng cấp gồm 146 ngôi nhà trong công viên (75 ngôi nhà 3 tầng và 71 ngôi nhà 4 tầng), được trang bị thang máy riêng. Đây là dự án cao cấp nhất tại ParkCity. The Mansions - dự án biệt thự, nhà vườn liền kề đẳng cấp gồm 146 ngôi nhà trong công viên (75 ngôi nhà ba tầng và 71 ngôi nhà bốn tầng), được trang bị thang máy riêng mới xuất hiện tại Hà Nội.

Đây là dự án cao cấp tại ParkCity, ngoài khu tiện ích chung The ParkCity Club Hanoi, cư dân The Mansions còn được hưởng tiện nghi chuẩn resort từ khu tiện tích riêng The Mansions. Ngoài ra thiết kế thông tầng của ngôi nhà đón trọn nắng và gió trong lành từ thiên nhiên thoáng đãng xung quanh, đem lại những giây phút thư giãn “chuẩn resort” ngay chính ngôi nhà của mình.

Sự kiện mở bán The Mansions vẫn đang tiếp tục diễn ra với những chính sách ưu đãi về giá và chiết khấu hấp dẫn trong giai đoạn này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án The Mansions của ParkCity Hanoi, vui lòng liên hệ 093 679 3338.

Nguồn: ParkCity