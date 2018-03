Mỹ, Hàn Quốc vực dậy thỏa thuận thương mại bị gọi là 'khủng khiếp'

Theo CNN, hôm 26.3, chính phủ Hàn Quốc cho biết hai nước vừa đạt thỏa thuận về phiên bản mới của hiệp định thương mại nối kết hai nền kinh tế trong sáu năm qua. Hàn Quốc cũng được miễn một phần khỏi thuế thép, nhôm mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.



Trước đó, Tổng thống Trump chỉ trích nặng nề thỏa thuận thương mại giữa hai nước, gọi đây là “khủng khiếp” và dọa sẽ rút Mỹ ra khỏi hiệp định. Việc này làm dấy lên lo ngại rằng tranh cãi thương mại có thể khiến Mỹ rạn nứt phần nào với đồng minh thân cận nhất tại châu Á. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Mỹ.

Song sau các cuộc đàm phán về hiệp định có tên Korus hồi tháng 1, hai bên đồng thuận về nhiều điểm chính, theo giới chức hàng đầu của cả hai nước. Nhà kinh tế Krystal Tan tại hãng nghiên cứu Capital Economics cho hay bất chấp lời đe dọa của ông Trump, Hàn Quốc vẫn không lo sợ trong các cuộc đàm phán. Các điểm nhượng bộ mà nước này đồng ý có tác động rất nhỏ lên nền kinh tế.

Theo hiệp định sửa đổi, các nhà sản xuất ô tô Mỹ có cơ hội tiếp cận thị trường Hàn Quốc nhiều hơn. Hiện Hàn Quốc xuất khẩu xe đến Mỹ nhiều hơn là Mỹ xuất khẩu đến Hàn Quốc. Mỹ thâm hụt thương mại 23 tỉ USD với quốc gia Đông Á.

Theo giám đốc Troy Stangarone tại Viện Kinh tế Hàn Quốc ở Mỹ, hiệp định Korus mới là một kết quả tốt. Được tạo thêm điều kiện trong thị trường ô tô là điểm trọng yếu với Mỹ, còn Hàn Quốc thì hài lòng rằng họ không phải mở cửa ngành nông nghiệp cho hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Hôm 26.3, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết nước này sẽ cho phép các nhà sản xuất ô tô Mỹ xuất sang mỗi năm 50.000 chiếc đạt chuẩn an toàn Mỹ, nâng gấp đôi hạn ngạch so với năm ngoái. Ô tô nhập khẩu đạt trên con số này sẽ phải tuân thủ quy định về an toàn của Hàn Quốc. Trước đó, các nhà sản xuất ô tô Mỹ cho biết tuân thủ quy định an toàn của Hàn Quốc là điểm bất lợi cho họ.

Hiệp định Korus mới được công bố đồng thời với tin Hàn Quốc được miễn một phần thuế nhôm, thép nhập khẩu vào Mỹ. Cụ thể, 70% lượng thép trung bình mà Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ mỗi năm sẽ được miễn thuế 25% vĩnh viễn. Hàn Quốc là một trong các nhà cung ứng thép lớn nhất của Mỹ.