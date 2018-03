Nâng cao thu nhập từ khóm Tắc Cậu

Thu lời gấp 3 - 4 lần

Những năm gần đây, khóm Tắc Cậu, một loại đặc sản của xã Bình An, được nhiều người biết đến và ưa chuộng. Bên cạnh việc bán khóm tươi như trước đây, người dân xã Bình An còn dùng khóm để chế biến các loại bánh, mứt kiếm thêm thu nhập . Với 3,5 ha trồng khóm Tắc Cậu, chị Huỳnh Ngọc Thu (ngụ ấp An Thành, xã Bình An) có nguồn thu không nhỏ từ bán khóm nguyên liệu và các sản phẩm làm từ khóm. Chị Thu cho biết để làm 1 kg mứt khóm cần khoảng 10 trái khóm nguyên liệu. Bình quân mỗi trái khóm bán cho thương lái từ 5.000 - 6.000 đồng, nhưng khi chế biến thành mứt hoặc bánh sẽ có giá từ 230.000 - 250.000 đồng/kg, tính ra thu lời gấp 3 - 4 lần.