New Orient Hotel Danang - điểm sáng mới của thành phố du lịch Đà Nẵng

25 năm miệt mài và kiên định với lựa chọn và cũng là đam mê mãnh liệt với loại hình kinh doanh mang nhiều tính đặc thù - vũ trường, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, người sáng lập Công ty TNHH Hữu Thanh, đã làm nên một thương hiệu New Phương Đông không chỉ ghi dấu ấn đậm nét và trở thành vũ trường số một Việt Nam hiện nay cũng như được đánh giá là một trong những vũ trường hiện đại và đẳng cấp bậc nhất Đông Nam Á. Và New Orient Hotel Danang ra đời như một sự tiếp nối những thành công lưu dấu sự khác biệt từ cảm hứng của New Phương Đông nhằm hoàn thiện những mảnh ghép trong chiến lược tạo ra một mô hình cung cấp dịch vụ hoàn hảo từ lưu trú đến ẩm thực và giải trí đỉnh cao.

Và quả thật, không phải ngẫu nhiên mà sự kiện khai trương một khách sạn lại nhận được sự ủng hộ và tham dự của gần như tất cả các gương mặt nổi bật của showbiz như thế dù cách xa hai trung tâm giải trí hàng đầu cả nước hàng ngàn cây số.

Có thể nói, 25 năm gắn bó và tạo dựng nên một trong những vũ trường hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, góp phần đưa tên tuổi hàng loạt sao Việt tỏa sáng cũng như đến gần hơn với khán giả, nhất là khán giả của thủ phủ miền Trung đã làm nên mối quan hệ mật thiết giữa chủ nhân của vũ trường New Phương Đông với những ngôi sao giải trí đình đám nhất của showbiz cũng như giới thượng lưu, doanh nhân thành đạt… Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi sự kiện khai trương khách sạn 4 sao New Orient Hotel Danang vào tối 27.3 có sự hiện diện gần như đông đủ những gương mặt nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thu Phương, Quang Linh, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, nhạc sĩ Quốc Trung, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhà thiết kế Lý Quý Khánh, Kim Lý, Hoa hậu Hương Giang, Ngọc Thanh Tâm, Erik, ông bầu Vũ Khắc Tiệp, doanh nhân Dương Quốc Nam…

Nhưng tất nhiên, New Orient Hotel Danang không chỉ thu hút bằng danh tiếng sẵn có của New Phương Đông. New Orient có những nét đặc sắc đầy cuốn hút khác biệt của riêng mình. Với kiến trúc độc đáo bằng những lớp đá sa thạch sang trọng kết hợp cùng những khoảng không gian xanh tươi mướt mắt, New Orient Hotel Danang hiện lên đầy quyến rũ giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. New Orient Hotel gồm 100 phòng và căn hộ cao cấp với tông màu trang nhã, thiết kế tinh tế, điểm xuyến bằng những lớp cây cúc tầng rũ xuống mặt hồ một cách mềm mại đầy sức hút. Từ ban công phòng, du khách sẽ rất thích thú khi tận hưởng bầu không khí trong lành lúc bình minh và chiêm ngưỡng nhiều khung cảnh ngoạn mục của thành phố, sông, núi và đại dương.

Hướng đến mô hình không chỉ chú trọng dịch vụ lưu trú mà còn là một tổ hợp của ẩm thực, giải trí đẳng cấp, New Orient Hotel Danang còn có nhiều không gian trải nghiệm ẩm thực phong phú như không gian ẩm thực Ý tại nhà hàng Bistecca hay thưởng thức những món ăn Hồng Kông - Trung Hoa đại lục tuyệt hảo tại nhà hàng Thiên Long Hiên, nhâm nhi đồ uống đặc biệt tại NOH Pool Bar và quẩy tưng bừng cùng bạn bè trong tiếng nhạc sôi động tại Sevva Sky Lounge tầng thượng.

Ngoài ra, New Orient Hotel Danang sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các sự kiện lớn với sức chứa lên đến 400 khách tại phòng hội nghị Saffron hoặc tiệc cưới cổ điển tại trung tâm hội nghị tiệc cưới Camelia.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Nguyễn Hoàng Việt, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hữu Thanh cho rằng với tốc độ phát triển của ngành du lịch Đà Nẵng như hiện nay, vốn được xem là ngành kinh tế mũi nhọn với hơn 6 triệu lượt khách đến du lịch trong năm 2017 và mục tiêu đón gần 8 triệu du khách trong năm 2018 thì việc tạo thêm những địa chỉ lưu trú hiện đại và đẳng cấp cho Đà Nẵng là điều hết sức cần thiết. Chính vì vậy, sự ra đời của New Orient Hotel Danang hy vọng sẽ góp phần tạo thêm những lựa chọn thú vị cho du khách khi đến với Đà Nẵng. “Không phải ngẫu nhiên mà cả hai đứa con tinh thần của Công ty TNHH Hữu Thanh đều mang chữ New. Chúng tôi luôn muốn mang đến những đều mới mẻ và khác biệt cho ngành giải trí lẫn du dịch. Từ New Phương Đông đến New Orient không chỉ là một giấc mơ được nối tiếp mà chúng tôi cũng mong muốn tạo thêm một điểm sáng mới cho ngành du lịch thành phố năng động Đà Nẵng vốn gắn bó máu thịt với chúng tôi”, ông Nguyễn Hoàng Việt chia sẻ.