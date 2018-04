Ngân hàng Đông Á đảm bảo thanh khoản trong mọi hoạt động

Trong hai ngày qua, một số khách hàng đã tỏ ra lo lắng về hoạt động của ngân hàng này sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an công bố hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT.

Chiều 5.4, đại diện DongA Bank cũng khẳng định việc truy tố các nguyên lãnh đạo này không phải phát sinh mới mà đây chỉ là thủ tục theo trình tự tố tụng trong vụ án đã khởi tố từ cuối năm 2016. Do đó, điều này không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của ngân hàng ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Hoạt động kinh doanh của DongA Bank vẫn đang duy trì ổn định và quyền lợi hợp pháp của khách hàng luôn được đảm bảo.



Tính đến hết tháng 3, các tỷ lệ thanh khoản được duy trì cao hơn quy định, cụ thể: tỷ lệ dự trữ thanh khoản là 19,65% so với quy định của Ngân hàng Nhà nước là 10%; tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày đối với tiền đồng là 78,9% so với quy định là 50% và tỷ lệ khả năng chi trả đối với ngoại tệ là 74,46% so với quy định là 10%. Bên cạnh đó, trong quý 1 ngân hàng này cũng thu hồi nợ xấu ước đạt hơn 900 tỉ đồng, đạt 106% kế hoạch đặt ra.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng bác bỏ thông tin cho phá sản DongA Bank và cho biết đã có đề án tái cơ cấu toàn diện để ngân hàng đảm bảo hoạt động an toàn, phát triển bền vững.