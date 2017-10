Bloomberg trích khảo sát mới nhất được trung tâm nghiên cứu về tuổi tác trong nền kinh tế (Centre for Research on the Economics of Ageing) thuộc Đại học Quản lý Singapore đưa ra cho hay, nam giới Singapore từ 55 đến 59 tuổi ngày càng có nhiều khả năng làm việc toàn thời gian qua độ tuổi 65 và 70. Với phụ nữ, tỷ lệ làm việc lâu hơn còn lớn hơn.



Kết quả khảo sát có thể làm giảm áp lực đặt lên vai giới hoạch định chính sách trong việc hỗ trợ tài chính cho một xã hội đang già nhanh hơn và sống thọ hơn. Nhiều nước chật vật với áp lực chính trị trong việc giữ nguyên độ tuổi về hưu cùng lúc với việc quản lý số người về hưu nhận trợ cấp xã hội. Dù vậy, ở Singapore, độ tuổi nghỉ hưu đang tăng lên nhanh chóng đến mức 67 tuổi và điều này giúp người dân dễ dàng thích nghi với việc cống hiến lâu hơn.

Những người tham gia khảo sát là nam giới, có trình độ học vấn thấp, mức tài sản thấp, độc thân và khỏe mạnh thường có khuynh hướng cho rằng mình sẽ làm việc qua năm 65 tuổi. Với phụ nữ, 1/5 số người được hỏi cho rằng mình sẽ làm việc qua độ tuổi 70. Đây là số liệu cao hơn nhiều so với mức 7% được báo cáo trước đó.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên 12.000 người Singapore và kéo dài trong nhiều tháng, bắt đầu từ tháng 9.2015. Mỗi tháng, giới nghiên cứu thu về trung bình 8.000 câu trả lời của người được khảo sát về nhiều phương diện như thu nhập, sức khỏe, việc làm, nhà ở và phúc lợi.

Thu Thảo