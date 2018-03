Người dân Sài Gòn ‘vật vã’ vì nắng nóng

Khu vực Nam bộ nói chung đang bước vào cao điểm nắng nóng, thời tiết khô hạn, độ ẩm không khí thấp 35 - 45% do bị ảnh hưởng bởi các đợt không khí nóng từ phía Tây. Trong tuần qua, người dân TP.HCM và nhiều tỉnh khu vực Nam bộ đã phải đối mặt với nắng nóng cao điểm, nền nhiệt ban ngày lên đến 38 độ C. Nhiệt độ ngoài trời thậm chí cao hơn 1,7 - 2,5 độ C.

Vào bếp là “ám ảnh kinh hoàng”

Trong thời tiết nắng nóng, việc bếp núc trở thành “ám ảnh kinh hoàng” của cả gia đình. Chị Minh Phương (45 tuổi, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng) cho biết, căn hộ của gia đình chị ở phía Tây nên đến 20g tối vẫn nóng hầm hập. Cả nhà đi làm, đi học về mệt mỏi, cơm không muốn ăn chứ chưa nói đến việc nấu nướng.

“Mọi ngày vợ, chồng, con cái mỗi người một chân một tay là xong bữa cơm. Giờ chỉ cần đứng cạnh bếp gas một lúc là mồ hôi chảy ra như tắm. Bật quạt điện thì bếp bị tạt lửa, không thể đun nấu được” - chị Phương chia sẻ.

Nhiều lần chị Phương bàn với chồng lắp máy lạnh nhưng so đi tính lại đều thấy không khả thi, bởi căn bếp thông với phòng khách, sử dụng máy lạnh sẽ rất tốn điện.

Cà phê ngoài trời view đẹp vẫn vắng khách

Trong cái nắng nóng gay gắt, các quán cà phê ngoài trời ở TP.HCM dù có view đẹp cũng giảm đáng kể lượng khách vào ban ngày. Các quán cà phê sân thượng nổi tiếng Sài Gòn như ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), đường Nguyễn Hữu Cầu, đường Lê Lai (Q.1)… trước đây là điểm check-in lý tưởng của giới trẻ giờ cũng vắng khách vì nắng nóng.

Bạn Ngọc Linh (26 tuổi, quận 3) cho biết do nắng nóng nên phải từ bỏ thói quen lang thang cà phê sân thượng. “Mình thích uống cà phê và ngắm Sài Gòn từ trên cao, đặc biệt là chiều tối, chứ không thích không gian chật chội của cà phê máy lạnh. Nhưng giờ nắng nóng nên nếu có thèm cà phê thì tối muộn mới dám ra đường”.

Trong khi đó, các quán cà phê máy lạnh dù đông nghịt khách nhưng vẫn than lỗ nặng. Lý do là khách hàng đến quán chủ yếu để “trốn nóng”, chỉ gọi 1 tách cà phê nhưng ngồi cả ngày, khiến thu không đủ bù chi, đặc biệt là chi phí tiền điện do phải sử dụng máy lạnh công suất lớn liên tục.

Ốm vì ngồi máy lạnh, phòng kín cả ngày

Nhiệt độ nắng nóng dẫn đến cơ thể bị mất nước với các biểu hiện như: khát nước, mệt mỏi, choáng…, thậm chí có người bị say nắng, gây nhức đầu, khó thở, sốt cao… Việc ngồi phòng máy lạnh liên tục nhiều giờ sau đó tiếp xúc với nhiệt độ nắng nóng bên ngoài dễ bị hiện tượng “sốc nhiệt”.

Việc nhiệt độ trong phòng và ngoài trời chênh lệch quá lớn dễ khiến cơ thể, đặc biệt là người già, trẻ em không kịp thích nghi, nguy cơ cao mắc các bệnh về đường hô hấp như sổ mũi, viêm họng, viêm phế quản…

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết khu vực TP.HCM sẽ tiếp tục nắng nóng. Để bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng nên lựa chọn thiết bị làm mát hiệu quả, tiết kiệm điện.

