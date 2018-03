Nhân viên ngân hàng Nhật Bản thành tỉ phú nhờ cho thuê văn phòng

Theo Bloomberg, năm 2005, khi Kawano sáng lập TKP Corp, hầu như chưa ai dùng sức mạnh của web để cho thuê văn phòng và không gian tổ chức sự kiện. Ngày nay, công ty trên kiểm soát hơn 1.900 phòng hội nghị từ Nhật Bản đến Hồng Kông, New York, phục vụ 9.400 khách hàng doanh nghiệp.



Tổng tài sản của ông Kawano vượt 1 tỉ USD trong tháng 1 sau khi cổ phiếu TKP tăng đến 415% kể từ khi lên sàn vào tháng 3.2017, theo chỉ số Bloomberg Billionaires. Cổ phiếu này giảm từ thời điểm trên, song ông vẫn còn 886 triệu USD.

Ông Kawano năm nay 45 tuổi, sở hữu 72% cổ phiếu trực tiếp và thông qua Riverfield Inc., hãng quản lý tài sản của ông. TKP có giá trị thị trường 130 tỉ yen Nhật, tương đương 1,23 tỉ USD, và là doanh nghiệp lớn thứ sáu trong số 242 công ty niêm yết trong chỉ số Tokyo Stock Exchange Mothers .

Ảnh: TKP Corp. Ông Takateru Kawano

KP thông báo đạt kết quả kinh doanh tốt trong quý tài khóa thứ ba hồi tháng 1. Nhà phân tích Yukio Suzuki thuộc Belle Investment Research of Japan Inc. cho hay hãng đã đạt mục tiêu thu nhập ròng hằng năm. Doanh thu trong chín tháng đầu năm tài khóa gần nhất tăng 29% lên 21,3 tỉ yen Nhật so với cùng kỳ năm trước.

TKP cho thuê và biến đổi không gian thành các phòng hội nghị, sau đó cho các doanh nghiệp khác thuê lại để tổ chức hội thảo, đào tạo, triển lãm hay hòa nhạc.

Tokyo là thị trường văn phòng đắt đỏ thứ ba thế giới, theo hãng tư vấn bất động sản Cushman & Wakefield. Chi phí trung bình để vận hành không gian văn phòng ở thành phố này là 18.111 USD/không gian vào năm 2017. Đây là điểm khiến mô hình kinh doanh “tái tạo và phân phối không gian” của TKP phát triển tốt.