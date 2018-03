Nhiều lựa chọn để mua xe máy 50 phân khối

Hiện nay trên thị trường phổ biến nhất là dòng xe máy 50 phân khối có mức giá trên dưới 15 triệu đồng. Ở phân khúc này hãng SYM của Đài Loan có các mẫu Elegant, Angela, Elite dành cho nam và nữ giá từ 15 triệu đồng trở lên. Dưới 15 triệu đồng, người tiêu dùng có thể chọn mua Super Cup 50 phân khối của hãng Lifan. Mẫu xe này kiểu dáng gần giống Super Cup của Honda nhưng giá chỉ khoảng 14 triệu, thấp hơn nhiều so với Honda Super Cup chính hiệu. Theo ghi nhận của chúng tôi, học sinh và sinh viên các tỉnh miền Tây khá chuộng mẫu xe này.

Elite 50 phân khối của hãng SYM có giá trên 21 triệu đồng. Đây mẫu xe với thiết kế dành cho “con gái”. Thân xe nhỏ gọn, được thiết kế mềm mại tạo ra kiểu dáng “yểu điệu thục nữ”. Elite 50 trang bị động cơ 49,5 phân khối, có 3 màu xanh, đỏ, đen để chọn lựa.

Trong khi đó, thương hiệu xe máy Đài Loan Kymco cũng tung thị trường khá nhiều mẫu xe 50 phân khối phù hợp cho các đối tượng sinh viên, học sinh. Có thể kể đến LIKE 50, với kiểu dáng thiết kế phù hợp với các khách hàng nữ trẻ. Còn K-PIPE 50 lại dành riêng cho các anh chàng. Giá hai mẫu xe này hơn 20 triệu đồng/chiếc. Ngoài ra hãng xe này còn có hai mẫu xe tay ga 50 phân khối là Candy Hi 50 giá trên 23 triệu đồng và Many 50 có giá gần 30 triệu đồng.

Thị trường xe máy dưới 50 phân khối phần lớn dành cho giới trẻ chưa có bằng lái

Các chàng trai trẻ thì có thêm chọn lựa với xe côn tay Yamaha Exciter 50 phân khối. Chiếc xe này có thiết kế gần giống với Yamaha Exciter 135, tuy nhiên, dung tích động cơ thì hoàn toàn khác biệt. Giá thành Exciter 50 phân khối dao động trên dưới 20 triệu đồng. Theo tiết lộ của một cửa hàng xe máy thì đây không phải là xe chính hãng của Yamaha mà là xe liên doanh.

Hầu hết các mẫu xe 50 phân khối của hãng Honda đều có giá rất cao. Nếu rủng rỉnh túi tiền, khách hàng có thể chọn một mẫu Honda Today 50 tay ga nhập khẩu với giá gần 40 triệu đồng. Đây là mức giá tương đương với giá các dòng xe tay ga tầm trung khác tại thị trường Việt Nam. Honda Today 50 thiết kế nhỏ gọn, mang phong cách cổ điển, tốc độ tối đa 49 km/giờ, bộ phanh tang trống vẫn khá an toàn, hợp gu với phái đẹp.

Trong khi đó, Dunk 50 phân khối của hãng này là một chiếc mini-scooter với ngoại hình vuông vức. Giá của mẫu xe này rất “chát”, trên dưới 70 triệu đồng. Tầm mức giá này, hãng Honda còn có mẫu xe tay ga Giorno Kumamon 50 phân khối, trang bị động cơ eSP xi-lanh đơn, tích hợp công nghệ Idling Stop, giúp xe tự động ngắt động cơ khi dừng quá 3 giây.