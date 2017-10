“An toàn cho cộng đồng” luôn là tiêu chí hàng đầu cho mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Các dòng sản phẩm của Yamaha gần đây không chỉ được đánh giá cao về thiết kế thời trang mà còn tiết kiệm nhiên liệu tới 50% so với các đời sản phẩm trước, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh những thành tựu trong kinh doanh, khách hàng Việt còn ghi nhận nỗ lực của Yamaha trong việc triển khai hàng loạt chương trình dành cho trẻ em. Trong 20 năm qua, Yamaha đã bền bỉ đến với hơn 2.200 trường tiểu học tại 27 tỉnh thành trên toàn quốc; trao tặng 3 triệu bộ đồ dùng học tập, 186.895 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học; đào tạo an toàn giao thông cho hàng nghìn khách hàng; tặng xe máy cho tân sinh viên; xây dựng nhà trẻ, quỹ học bổng khuyến học Yamaha, chương trình tài trợ thể thao “Vì tương lai bóng đá Việt Nam”.

Đặc biệt, chương trình “Quà tặng Yamaha” chính là điểm sáng ấn tượng trong “Hành trình 20 năm vì cộng đồng an toàn” của Yamaha. Được khởi xướng từ năm 2003, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban ATGTQG, Sở Giáo dục - Đào tạo các địa phương, chương trình đã giúp nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho trẻ nhỏ cũng như người dân địa phương thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa như: Các cuộc thi sáng tạo tổ chức tại trường mang đến niềm vui thích và gắn kết các em với bạn mũ bảo hiểm; Màn đi bộ diễu hành nhằm kêu gọi hành động bằng những thông điệp ngộ nghĩnh, ý nghĩa do chính tay các em sáng tác; Chương trình nghệ thuật sân khấu nhằm kết nối cả cộng đồng cùng xây dựng môi trường giao thông an toàn. Một cuộc khảo sát tại Hải Dương - nơi Yamaha đã trao hơn 10.000 mũ bảo hiểm năm 2015 cho thấy, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm đã tăng hơn 3 lần, từ 6,9% lên 22,6%.

Năm 2017, chương trình tiếp tục hành trình đến Quảng Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu với ghi nhận kỷ lục về số lượng mũ bảo hiểm trao tặng lớn nhất (hơn 31.300 mũ trị giá hơn 4 tỉ đồng) và số lượng người tham gia diễu hành đông đảo nhất từ trước đến nay (gần 10.000 học sinh, giáo viên, phụ huynh). Yamaha mong muốn "Quà tặng Yamaha 2017" sẽ tạo ra một "cú hích lớn" cho cộng đồng, hiểu rõ mức độ quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông và cam kết hành động đúng trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội.

Giáo dục nhận thức từ khi còn nhỏ, không chỉ giúp các em bảo vệ bản thân mà còn biến các em trở thành tuyên truyền viên giao thông tích cực cho mọi người xung quanh. Xa hơn nữa là góp phần xây dựng thế hệ tương lai Việt văn minh, ý thức hơn khi tham gia giao thông. Đó cũng là mục tiêu cho hành trình vì cộng đồng an toàn trong 20 năm kế tiếp của Yamaha như lời ông Yano Takeshi - Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam cam kết: "Sản xuất ra những chiếc xe máy kiểu dáng hiện đại, tính năng công nghệ đột phát, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường là chuyên môn của chúng tôi. Góp sức vì thế hệ tương lai của Việt Nam là nhiệm vụ lớn lao mà chúng tôi phải làm trong 20 năm qua và 20 năm sau nữa".

