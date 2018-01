Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm có 6 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng là ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính.



Các thành viên còn lại bao gồm ông Phan Kim Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam - IAV; ông Trần Vĩnh Đức, Phó chủ tịch IAV - phụ trách mảng bảo hiểm phi nhân thọ; bà Thân Hiền Anh, Phó chủ tịch IAV - phụ trách mảng bảo hiểm nhân thọ; bà Nguyễn Thu Thủy, Phó vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Tài chính và bà Phạm Thị Thu Phương, Phó cục trưởng Cục quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính. Bà Phương cũng là Trưởng ban điều hành quỹ.

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm do các doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp và do Bộ Tài chính quản lý tập trung. Mức trích nộp cụ thể sẽ do Bộ Tài chính công bố hằng năm. Quỹ được dùng để trả tiền bồi thường bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng…, bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm khi doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán, phá sản. Hiện nay, Quỹ đang quản lý số tiền là 300 tỉ đồng.

Nguyễn Trung