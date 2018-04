SCB triển khai Dịch vụ nhận sổ phụ qua điện SWIFT

Cụ thể, SWIFT (Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication) là Hiệp hội viễn thông liên Ngân hàng và Tài chính quốc tế, SWIFT đảm bảo các ngân hàng thành viên có thể chuyển tiền cho nhau hoặc trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và bảo mật.



SCB là thành viên của SWIFT, do đó khách hàng tổ chức có tài khoản tiền gửi tại SCB có thể thường xuyên theo dõi và kiểm tra giao dịch phát sinh trên tài khoản bằng hình thức nhận sổ phụ chi tiết tài khoản qua điện SWIFT. Đây cũng là công cụ cung cấp thông tin tài khoản đảm bảo tính khách quan và chính xác cho doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp vay, trả nợ nước ngoài… đang giao dịch tại SCB.

Hiện nay, SCB cung cấp dịch vụ nhận sổ phụ qua điện SWIFT với nhiều định kỳ khác nhau như hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng. Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều định kỳ phù hợp với nhu cầu và mục đích của doanh nghiệp.