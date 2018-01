Đây là công ty sữa tư nhân đầu tiên tại VN xuất khẩu được sản phẩm vào thị trường lớn này.

Vượt hàng rào tiêu chuẩn khắt khe của Mỹ

Dự kiến từ tháng 4 năm nay, những hộp sữa Pedia Plus - sữa bột pha sẵn dành cho trẻ biếng ăn của Nutifood - sẽ chính thức có mặt trên kệ hàng hơn 300 siêu thị tại Mỹ với thiết kế, bao bì riêng biệt nhưng chất lượng hoàn toàn giống với sữa đang bán tại VN. Mục tiêu trong năm nay doanh số của sản phẩm này tại Mỹ đạt khoảng 20 triệu USD. Đồng thời, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu (XK) thêm nhiều sản phẩm khác để đưa doanh số lên mốc 100 triệu USD/năm sau 5 năm nữa.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội động quản trị Nutifood, chia sẻ: Bản thân ông và phía lãnh đạo Công ty Delori phải bay qua lại giữa VN và Mỹ rất nhiều lần để trao đổi, đàm phán mới đạt kết quả. Đặc biệt công tác chuẩn bị để nhận được chứng nhận của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) mất rất nhiều thời gian và chi phí. Trong đó, Nutifood phải đầu tư khoảng 1 triệu USD cho dây chuyền sản xuất đủ tiêu chuẩn, mất khoảng 6 tháng lắp đặt và đào tạo nhân sự. Sau đó sản xuất thử sản phẩm và đưa sản phẩm mẫu đi thử nghiệm. “Đại diện của FDA trực tiếp sang nhà máy kiểm tra qua nhiều bước với hàng trăm tiêu chí khắt khe cho toàn bộ tiêu chuẩn, quy trình sản xuất và hệ thống nhà máy... Khi xác định Nutifood đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này mới cấp "visa" để sản phẩm vào thị trường Mỹ. Có thể nói đây là một tin vui cực lớn và cũng là niềm tự hào của

Nutifood”, ông Trần Thanh Hải nói. Không chỉ vượt qua các điều kiện khắt khe để đạt được chứng nhận tiêu chuẩn của FDA, hiện nay chất lượng sản phẩm Pedia Plus cũng được tổ chức kiểm nghiệm độc lập Michelson Laboratories - Mỹ chứng nhận. Theo kế hoạch, trong vòng 2 - 3 năm tới, Nutifood sẽ xây dựng nhà máy tại thị trường này.

Theo ông Jaime Brown, Chủ tịch Công ty Delori, cả hai đơn vị đã không ngừng nỗ lực trong thời gian qua để mang sản phẩm thử nghiệm Pedia Plus xâm nhập thị trường Mỹ. Từ việc tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kiểm tra chất lượng khắt khe theo tiêu chuẩn FDA, tiếp nhận đánh giá của bộ phận khách hàng qua hệ thống siêu thị tại Mỹ cho đến việc ghi nhận phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng sau khi dùng thử sản phẩm.

Tham dự buổi lễ ký kết hợp tác, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công thương), phân tích: VN hiện là đối tác xếp thứ 12 về XK hàng hóa sang Mỹ. Tuy nhiên các mặt hàng XK chủ lực của VN vẫn là những sản phẩm truyền thống như dệt may, đồ gỗ, máy móc thiết bị điện tử... Trong khi đó, các loại thực phẩm, hàng tiêu dùng liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ em, vẫn chiếm tỷ trọng không đáng kể bởi Mỹ có những yêu cầu rất cao đối với nhóm hàng này. Chính vì vậy, sự kiện Nutifood XK sữa dành cho trẻ em vào thị trường Mỹ đã minh chứng rõ nét cho năng lực thực sự và hướng đi đúng đắn của công ty. Đây cũng là hình mẫu để các doanh nghiệp VN khác mạnh dạn đầu tư, XK và tìm kiếm cơ hội trên thị trường thế giới.

Sản phẩm Việt đánh bại công ty đa quốc gia

Cùng ngày, công bố của Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho thấy sản phẩm Grow Plus+ của Nutifood là nhãn hiệu đứng đầu về sản lượng trong phân khúc sữa bột đặc trị cho trẻ em trên toàn quốc với 39,3% thị phần, nhãn hàng đứng thứ hai chiếm 21,9% thị phần. Bên cạnh đó, sữa bột pha sẵn Grow Plus cũng dẫn đầu về thị phần sữa bột pha sẵn trên toàn quốc với 37,4%, trong khi nhãn hàng đứng thứ hai chỉ đạt 19,1%. Kết quả này được Nielsen khảo sát trên thị trường toàn quốc bao gồm kênh bán lẻ truyền thống và kênh bán lẻ hiện đại (ngoại trừ MM Mega Market VN) trong suốt năm 2017. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp sản phẩm Grow Plus+ nhận được chứng nhận này.

Ông Lê Nguyên Hòa, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Nutifood, không giấu niềm tự hào "vì một sản phẩm thuần Việt đã chiến thắng sản phẩm của các công ty đa quốc gia sừng sỏ có mặt nhiều năm ở thị trường nội địa. Tại châu Á, không một sản phẩm sữa đặc trị nào của công ty địa phương có thể vượt qua được sản phẩm của các công ty đa quốc gia (trừ Nhật Bản)".

TS Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn Thủ tướng Chính phủ, đánh giá việc Nutifood XK được sản phẩm sữa sang Mỹ cũng như đạt được vị trí đứng đầu về sản lượng tiêu thụ sữa bột pha sẵn và sữa đặc trị cho trẻ em tại VN chứng tỏ khu vực doanh nghiệp dân doanh đã lớn mạnh, trở thành những con tàu hiện đại hiên ngang ra biển cả.

Mai Phương