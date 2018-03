Tân Sơn Nhất vào top sân bay có năng lực vận chuyển tốt nhất thế giới

Theo đó, ở hạng mục các sân bay tốt nhất thế giới về năng lực vận chuyển hành khách, Tân Sơn Nhất nằm trong top 30 sân bay có năng lực vận chuyển hành khách từ 30 - 40 triệu lượt/năm trở lên, trong tổng số 70 sân bay được xếp hạng.



Dẫn đầu danh sách hạng mục này là các sân bay có năng lực vận chuyển từ 50 triệu hành khách trở lên như sân bay Changi (Singapore), Incheon (Hàn Quốc), Tokyo Haneda (Nhật Bản), Hong Kong…

Cuộc khảo sát năm 2018 của Skytrax dựa trên mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sân bay trên khắp thế giới, sau khi tổng hợp kết quả từ hơn 13,7 triệu hành khách của hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hành khách sẽ được hỏi các vấn đề liên quan đến dịch vụ tại sân bay từ check-in, đến vận chuyển hàng, mua sắm, an ninh…

Cuối năm ngoái, sân bay Tân Sơn Nhất cũng được trang tin điện tử The Guide to Sleeping in Airports bình chọn là 1 trong 25 sân bay có chỗ ngủ tốt nhất thế giới và vào top 25 sân bay nối chuyến tốt nhất thế giới.