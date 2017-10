Trong đó, nhiều nhất là H.Bình Sơn 81,2 ha, kế đến TP.Quảng Ngãi gần 54 ha, H.Tư Nghĩa 47,2 ha, H.Sơn Tịnh gần 37 ha, H.Mộ Đức 35 ha...



Theo tính toán, giá trị sản xuất rau bình quân đạt từ 100 - 120 triệu đồng/ha, trong đó sản xuất rau an toàn đạt khoảng 150 - 200 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh mới sản xuất rau an toàn trên diện tích 12,22 ha, chỉ đạt 4,16% so với diện tích quy hoạch. Nguyên nhân chính là do thị trường tiêu thụ rau an toàn gặp nhiều khó khăn, giá thành sản phẩm cao hơn rau thông thường, chưa có sự phân biệt giữa rau an toàn và không an toàn, một số địa phương chưa thực sự vào cuộc quyết liệt để phát triển vùng sản xuất rau an toàn.

Ngoài ra, việc triển khai thực hiện quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn Quảng Ngãi cũng chưa hiệu quả. Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, giai đoạn 2016 - 2025 toàn tỉnh có 31 cơ sở giết mổ tập trung, nhưng hiện mới chỉ có 2 lò giết mổ tập trung quy mô không lớn.

Trước thực tế trên, Sở NN-PTNT Quảng Ngãi kiến nghị UBND các cấp cần tăng cường chỉ đạo trong quy hoạch cũng như thực hiện quy hoạch đối với sản xuất rau an toàn và khu giết mổ tập trung. UBND tỉnh Quảng Ngãi cần có cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, tạo điều kiện để các chuỗi thực phẩm có chỗ đứng trên thị trường.

Hiển Cừ