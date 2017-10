Thuận Việt ghi dấu ấn trong ngành bất động sản bằng dự án đầu tay New City

Thương hiệu xây dựng bảo chứng chất lượng công trình

Ra đời từ năm 1999, hoạt động ban đầu của Thuận Việt là xây dựng dân dụng và công nghiệp với các công trình ghi dấu ấn như: nhà thi đấu Phú Thọ, nhà máy sản xuất nệm Kymdan, nhà máy cơ khí Thăng Long... Đến năm 2010, khi thị trường bất động sản (BĐS) có dấu hiệu lao dốc, các doanh nghiệp xây dựng gặp nhiều khó khăn, thì ông Võ Văn Bé (Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc) đã quyết định thực hiện tái cơ cấu.

Từ năm 2012, Thuận Việt liên tục được thành phố giao cho xây dựng các dự án lớn: dự án hạ tầng và khu dân cư tại phường Bình Khánh, quận 2, các dự án bệnh viện, trường học, nhà máy công nghiệp, công trình văn hóa... ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, điển hình như: BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, BV đa khoa 1.500 giường tỉnh Bình Dương...

Không những thế, Thuận Việt còn được các chủ đầu tư giao trọn niềm tin để xây dựng hàng loạt dự án nhà ở cao cấp như Saigon Pearl, Phu Long Residence, Charmington La Pointe... Thành công nối tiếp thành công đã mang lại nguồn tài chính vững mạnh cho Thuận Việt. Doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, đưa phần mềm quản lý nguồn nhân lực ERP vào vận hành, giúp hoạt động hiệu quả và phát triển như hiện nay.

Nhà đầu tư bất động sản uy tín và chuyên nghiệp

Sở hữu nguồn lực mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược, Thuận Việt đã lấn sân BĐS bằng dự án đầu tay New City. Dự án có vị trí đắc địa, nằm ngay mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ - một trong những nơi tập trung nhiều thương hiệu BĐS “hot” nhất TP.HCM.

Được biết, căn hộ còn được trang bị các thiết bị cảm ứng tự động bật - tắt đèn chiếu sáng khi có người tại một số khu vực như lan can, cửa ra vào căn hộ và nhà vệ sinh đem lại sự tiện lợi và tiết kiệm điện năng. Hệ thống kiểm soát an ninh video door phone (chuông cửa có hình) hiện đại với tính năng ưu việt. Đặc biệt, cư dân nơi đây được cung cấp nước sạch uống trực tiếp tại vòi theo đúng tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao và các nước tiên tiến trên thế giới.

Nhằm mang đến sự tiện lợi cho chủ nhân tương lai của New City, chủ đầu tư Thuận Việt đã bố trí hàng loạt tiện ích khép kín như: trường mầm non đạt chuẩn, sân chơi trẻ em; khu mua sắm, siêu thị; gym, spa, hồ bơi, sân thể thao ngoài trời; hệ thống cafe sân thượng, BBQ ngoài trời, khu retail...

Toàn bộ dự án được bố trí cảnh quan theo hướng "Thuận phong tụ thủy", mang đến không gian sống xanh mát, vô vàn điều tốt lành cho tổ ấm, khởi nguồn cho sức khỏe dồi dào, thịnh vượng như ý.

Với định hướng “Vươn tới tầm cao mới”, Thuận Việt đã mở rộng đầu tư sang lĩnh vực địa ốc trong tâm thế của một doanh nghiệp uy tín, đủ năng lực trong khả năng đầu tư, đảm bảo chất lượng xây dựng và cả trong khâu quản lý bảo hành các dự án của mình.

New City được các lãnh đạo doanh nghiệp nhận định là công trình được ra đời xuất phát từ tâm huyết tạo dựng một dự án để đời. Với tiềm lực tài chính, sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm lâu năm trong ngành, nên mức độ an tâm của khách hàng dành cho Thuận Việt nói chung cũng như New City nói riêng là rất cao.

