Tiêu thụ than sẽ giảm đáng kể trong 30 năm tới

“Các mô hình năng lượng thường là than cộng với năng lượng tái tạo, khí đốt cộng năng lượng tái tạo. Nhưng tôi nghĩ 10, 12 năm tới, chúng ta sẽ thấy năng lượng tái tạo chiếm phần lớn. Trong 30 năm tới, chúng ta cũng sẽ thấy việc sử dụng than sẽ giảm mạnh hơn hiện tại rất nhiều”, Riccardo Puliti, Giám đốc Năng lượng Toàn cầu của Ngân hàng Thế giới nói với CNBC.

Tuy nhiên, mặc cho dự báo của ông Puliti, một báo cáo của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc hồi đầu năm nay cho biết mức tiêu thụ than của nước này đã tăng 0,7% trong năm 2017, chủ yếu do sự kích thích kinh tế từ chính phủ. Hơn nữa, than vẫn tiếp tục là nguồn năng lượng lớn nhất của Trung Quốc, chiếm hơn 60% tổng năng lượng.