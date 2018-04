TKV đạt lợi nhuận 900 tỉ đồng sau 3 tháng đầu năm

Báo cáo của TKV cho biết kết thúc 3 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn đều đạt trên 25% kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt 28 - 29% kế hoạch năm. Tất cả các lĩnh vực sản xuất đều có tăng trưởng. Trong đó, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 30.291 tỉ đồng, đạt 26,6% kế hoạch năm, bằng 123% so với cùng kỳ năm 2017. Trong số này, doanh thu than đạt 14.953 tỉ đồng, doanh thu khoáng sản là 4.380 tỉ đồng, đạt 26,6% kế hoạch năm, bằng 153% so với cùng kỳ (do doanh thu alumin tăng 83% so với cùng kỳ). Lợi nhuận ước đạt 900 tỉ đồng, đạt 45% kế hoạch cả năm.

Về tình hình sản xuất quý 2, TKV đánh giá thị trường ổn định, khả năng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm than, khoáng sản, alumin sẽ ở mức cao. Do đó, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất để phấn đấu sau 6 tháng đầu năm sẽ hoàn thành 52-55% kế hoạch năm.

Phát biểu chỉ đạo định hướng về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp triển khai thực hiện trong quý 2/2018, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải yêu cầu các đơn vị tiếp tục tâp trung chế biến, pha trộn than, đặc biệt là than chuyển vùng miền tây (Quảng Ninh) để tăng sản lượng tiêu thụ, đảm bảo các đơn vị miền tây sản xuất ổn định. Đồng thời, tăng cường sản xuất than chất lượng cao mà thị trường đang có nhu cầu lớn.