Tọa đàm trực tuyến: ‘Tết này, mua thực phẩm an toàn ở đâu?’

Để cung cấp cho độc giả những thông tin “nóng” nhất, chính xác nhất về công tác triển khai kiểm soát chất lượng thực phẩm, cũng như cung cấp thông tin về nguồn thực phẩm an toàn, chương trình bình ổn giá trong mùa tết, Báo Thanh Niên tổ chức buổi tọa đàm “Tết này, mua thực phẩm an toàn ở đâu” với sự tham gia của Phó giáo sư - tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, bà Phạm Thị Huân - Tổng giám đốc Công ty Ba Huân, cùng với đại diện Liên minh hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) - đơn vị sở hữu chuỗi phân phối bán lẻ Co.opmart, Co.op Extra, Co.op Food...

Buổi tọa đàm sẽ được truyền hình trực tuyến trên Thanh Niên Online và Fanpage của Báo Thanh Niên vào lúc 9 giờ 30 ngày 10.1.2018. Quý vị quan tâm có thể theo dõi và đặt câu hỏi tại box bên cạnh. Báo Thanh Niên sẽ chọn lọc những câu hỏi tiêu biểu nhất để gửi đến các diễn giả tại buổi tọa đàm.

Thanh Niên Online