Tôm thẻ chân trắng giảm giá mạnh

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Minh Hoàng (ngụ TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết đối với tôm nuôi trong ao trải bạt thì loại 100 con/kg được thương lái mua giá 95.000 đồng/kg, còn tôm nuôi trong ao đất loại 100 con/kg chỉ có 80.000 - 85.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg so với tháng 3 và giảm 30.000 đồng/kg so với tháng 4.2018. “Giá thành sản xuất tôm thẻ chân trắng của bà con ở đây còn quá cao, cho nên với giá bán như vậy thì người nuôi sẽ không có lãi, đặc biệt là những hộ dân nuôi tôm ao đất”, ông Hoàng nói.

Ngày 4.5, theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau, giá tôm liên tục giảm mạnh đã khiến người nuôi hoang mang khi nhiều ao nuôi đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Bên cạnh đó, một số hộ nuôi không dám thu hoạch mặc dù tôm đã đạt trọng lượng theo tiêu chuẩn thu mua, vì sợ bán thời điểm này không lãi, cố chờ giá tăng để hy vọng kiếm chút lời sau bao nhiêu tháng cực khổ nuôi và chăm sóc.

Ông Phan Thanh Sang, Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu - Sở Công thương tỉnh Cà Mau, cho biết giá thành sản xuất tôm thẻ chân trắng hiện khoảng 75.000 đồng/kg. Do đó, với giá bán hiện nay người nuôi không có lãi. Xu hướng giảm giá nhiều là ở cỡ tôm từ 70 - 100 con/kg, đối với tôm cỡ nhỏ và lớn thì giảm ít hơn. Nguyên nhân chính khiến giá tôm thẻ chân trắng giảm sâu là do giá tôm trên thế giới đang giảm. Riêng cỡ tôm 70 - 100 con/kg giảm giá mạnh nhất, có thể do ở các nước số lượng thu hoạch tôm kích cỡ này tăng, dẫn đến nguồn cung vượt cầu.