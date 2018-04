Tính đến ngày 15.3, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, đã có hơn 3 triệu tấn than với tổng trị giá 384 triệu USD được nhập vào VN. Con số này cao gấp rưỡi so với lượng than được xuất khẩu cả năm 2017. Năm 2017, cả nước xuất 2,229 triệu tấn than, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra từ đầu năm 2017 là xuất khẩu than phải đạt 4 triệu tấn.

Nhập khẩu than 2017 đạt gần 14,5 triệu tấn với tổng giá trị lên đến 1,52 tỉ USD. Sở dĩ số liệu nhập khẩu than tăng đột biến do hàng loạt nhà máy nhiệt điện than đã bắt đầu vận hành và có xu hướng gia tăng. Hiện cả nước có 19 nhà máy nhiệt điện than và con số này sẽ tiếp tục tăng với dự báo tổng lượng than cần nhập khẩu vào năm 2030 lên đến 85 triệu tấn.

Tuy nhiên, số liệu báo cáo xuất khẩu than liên tục sụt giảm thê thảm đáng lưu ý. Lý do chính có thể đến từ thị trường Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu than lớn nhất của VN. Cách đây 8 năm, năm 2010, xuất khẩu than sang Trung Quốc lên trên 14,65 triệu tấn trên tổng gần 20 triệu tấn kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, con số này giảm dần từ năm 2014 và vài năm trở lại đây, mỗi năm xuất sang thị trường này chỉ vài chục ngàn tấn. Điều đáng nói là Trung Quốc đang siết chặt chất lượng than nhập vào nước này với hàng loạt quy định về chất lượng mà theo Bộ Công thương là “không đáp ứng được yêu cầu” từ phía Trung Quốc.

Hiện tồn kho than lên đến 9 triệu tấn.