Tuần lễ Blockchain New York thu về hàng triệu USD nhờ giá vé cao

Theo CNBC, các hội thảo, hội nghị về tiền thuật toán vẫn ăn nên làm ra ngay cả khi giá bitcoin lao dốc từ đầu năm đến nay. Hội nghị Consensus kéo dài ba ngày của CoinDesk có giá vé khoảng 2.000 USD/vé, và năm nay dự kiến hơn 4.000 người sẽ tham dự, tăng từ mức 2.700 người hồi năm ngoái. Vì vậy ít nhất, hội nghị sẽ có doanh thu 8 triệu USD.



Ngoài Consensus, Tuần lễ Blockchain New York cũng có hơn 20 sự kiện khác, một số sự kiện có phí tham gia cũng cao tương tự. Hội nghị bitcoin cách nay ba năm chỉ có 400 người tham dự nhưng giờ cũng là một trong các sự kiện được chú ý. Tuần lễ Blockchain New York là sự kiện được tổ chức với sự hợp tác của Tập đoàn phát triển kinh tế New York.

Năm ngoái, các hội nghị, hội thảo giúp công chúng chú ý hơn vào tiền thuật toán. Khoảng thời gian diễn ra Consensus 2017 vào tháng 4.2017, bitcoin tăng lên hơn 2.000 USD, được hỗ trợ thêm bởi hội nghị TokenSummit và Ethereal Summit đầu tiên.

Ảnh: CoinDesk Số người tham dự hội nghị Consensus tăng qua các năm

Giá sau đó tăng vọt trong cả phần còn lại của năm, vượt 10.000 USD lần đầu tiên sau hội nghị “Đầu tư Consensus” (Consensus Invest) vào tháng 11.2017, thu hút mạnh sự quan tâm của Phố Wall. Song sau khi chạm hơn 19.000 USD vào tháng 12.2017, giá trị bitcoin giảm mạnh, hiện còn quanh 8.000 - 9.000 USD.

Năm nay các gương mặt diễn giả cũng thể hiện sự phổ biến hơn của ngành tiền thuật toán đối với công chúng. Đơn cử, nhà đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey, người sở hữu doanh nghiệp thanh toán trên di động Square, sẽ xuất hiện chia sẻ tại Consensus vào giữa tuần. Square vừa mở dịch vụ giao dịch bitcoin trong năm nay. Các diễn giả khác cũng phong phú từ quan chức chính phủ cho đến các sếp startup.

“Consensus thực sự có danh tiếng vì nếu bạn phát biểu ở đây, bạn được chú ý”, nhà đồng sáng lập sàn giao dịch token AirSwap Michael Oved cho hay. Oved cố ý định giá vé thấp cho hội nghị Fluidity cũng diễn ra trong Tuần lễ Blockchain New York của mình, vào khoảng 150 USD đến 250 USD mỗi vé, vì ông xem đây là “cơ hội để chúng tôi nói về những gì chúng tôi đang làm”. Khoảng 700 người tham dự sự kiện này, vì thế doanh thu bán vé vào khoảng 140.000 USD.

Các sự kiện khác cũng có giá vé ít nhất vài trăm USD, chẳng hạn như Ethereal Summit kéo dài hai ngày của ConsenSys có giá 1.300 USD/vé, TokenSummit diễn ra vào ngày 17.5 có giá thường 649 USD/vé, và giá cho những người đến mua rất trễ là 979 USD/vé. NYC Blockchain Tech & Invest Summit diễn ra vào ngày 18.5 thì có giá vé thường là 899 USD/vé, còn vé cho nhà đầu tư và vé VIP là 1.299 USD/vé, theo Eventbrite. ADI Cryptocurrency Mining Summit giá từ 499 USD đến 699 USD mỗi vé.

Ảnh: AFP Vitalik Buterin

“Rõ ràng là rất nhiều tiền kiếm được trong thế giới doanh nghiệp IT, và blockchain có vẻ như là hương vị của tháng này. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp nhảy vào, tận dụng lợi thế của một sự kiện hội tụ nhiều yếu tố cùng một lúc. Rõ ràng là có rất nhiều tiền tài trợ ở đó. Chúng tôi nhận yêu cầu để tài trợ mỗi ngày”, CEO Bill Barhydt của Abra, hãng phát triển ứng dụng lưu trữ tiền thuật toán trên điện thoại cho hay.

Song không phải ai trong thế giới tiền thuật toán cũng vui vẻ về hội nghị ồn ào này. Nhà đồng sáng lập ethereum Vitalik Buterin viết trên Twitter hôm 26.4 rằng anh tẩy chay sự kiện Consensus năm nay một phần vì giá vé cao. “Hội nghị có giá vé vào cổng 2.000 USD đến 3.000 USD. Cá nhân tôi từ chối trả nhiêu đó”.

Amber Baldet, cựu lãnh đạo mảng blockchain ở ngân hàng JPMorgan, cũng chỉ trích giá vé ngất ngưởng của các sự kiện tiền thuật toán. “Điều trớ trêu trong các hội nghị có giá cao này là họ là những người ít có khả năng trả tiền cho diễn giả trong cộng đồng, những người quan tâm nhất và cần nền tảng để chia sẻ công việc mới”, bà Baldet viết. Bà là diễn giả tại hai sự kiện chính ở Tuần lễ Blockchain là Ethereal Summit và Consensus, và cho hay mình không được trả tiền.