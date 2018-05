USD tự do tăng giá

Giá mua USD tự do lên 22.850 đồng/USD, còn giá bán lên 22.870 đồng/USD. So với tuần trước, giá USD tự do tăng 40 - 50 đồng/USD. Trong khi đó, Vietcombank giảm giá USD 10 đồng, giá mua mỗi USD còn 22.735 đồng, giá bán về 22.805 đồng. Các ngân hàng như BIDV, Vietinbank… có giá bán ra ở mức 22.810 đồng, giá mua ở mức 22.720 - 22.740 đồng.



tin liên quan USD chạm mức thấp nhất trong 3 tháng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng tỷ giá trung tâm ngày 22.5 thêm 5 đồng, lên 22.595 đồng/USD. Giá mua USD của Sở giao dịch duy trì ở mức 22.700 đồng/USD nhưng giá bán lại tăng lên 23.253 đồng/USD (tăng 5 đồng/USD so với ngày 21.5).

Trong khi đó, giá USD trên thị trường quốc tế giảm so với các ngoại tệ khác. Chỉ số USD - Index giảm 0,6 điểm, còn 93,35 điểm.

Đây cũng là nguyên nhân khiến vàng thế giới tăng giá 10 USD/ounce so với ngày 21.5, lên 1.294 USD/ounce.

Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR vừa thực hiện bán ra 3,24 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ còn 852,04 tấn. Đây là phiên bán ròng thứ 8 của quỹ này kể từ đầu tháng đến nay với tổng khối lượng 19,16 tấn vàng.

Thị trường vàng trong nước không mấy sôi động khi giá gần như ít biến động hơn so với giá thế giới, tăng 10.000 đồng/lượng, giá mua - giá bán vàng miếng SJC lên 36,5 - 36,7 triệu đồng/lượng.