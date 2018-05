Việt Nam có 3 bể bơi đẹp nhất thế giới

Cái tên đầu tiên được kể đến là bể bơi ở khu resort The Hai Nam (Hội An). Nằm trên bờ biển Hà My đẹp bậc nhất châu Á, bể bơi vô cực trong khu nghỉ hướng ra biển nước xanh trong đem lại trải nghiệm tuyệt vời dành cho du khách. Khu nghỉ cách bân bay quốc tế Đà Nẵng 30 phút lái xe. Phố cổ Hội An cách đó 10 phút di chuyển.

Hồ bơi thứ 2 có mặt trong danh sách này là Fusion Maia (Đà Nẵng). Nằm trên bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp, Fusion Maia cung cấp các biệt thự 5 sao với hồ bơi riêng của từng villa, bên cạnh hồ bơi chung. Nơi đây nổi bật với các trải nghiệm spa, yoga riêng biệt dành cho du khách. Khu resort này sở hữu các bể bơi cao cấp kết hợp thác nước nhìn ra khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, là điểm đến lý tưởng để các tín đồ du lịch trải nghiệm.

Cái tên cuối cùng được nhắc tới là I-Resort Tent nằm tại xã Vĩnh Ngọc, cách trung tâm TP.Nha Trang khoảng 7 km. Khu nghỉ này khá mới lạ với ngay cả du khách Việt Nam nhưng bất ngờ được các du khách quốc tế bình chọn. Bể bơi ở đây độc đáo bởi có mái che dựng bằng gỗ và lợp lá tạo bóng mát tựa như những mái nhà ở nông thôn Việt Nam. Từ đây, du khách có thể nhìn thẳng ra khoảng không rợp bóng cây xanh, mang tới không gian gần gũi thiên thiên.