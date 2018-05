Việt Nam xả 1,8 triệu tấn rác nhựa ra biển mỗi năm

Chiến dịch iCHANGE Plastics với khẩu hiệu “Tôi thay đổi vì một Việt Nam không rác nhựa”, là chiến dịch đầu tiên trong chuỗi dự án iCHANGE, nhằm truyền thông nâng cao nhận thức của công chúng về tác hại của rác thải nhựa đến với cuộc sống và môi trường, từ đó xây dựng một cộng đồng người dân Việt Nam cùng hành động để hạn chế sử dụng và loại bỏ dần những sản phẩm nhựa dùng một lần như bao ni lông, ống hút, hộp xốp, muỗng nĩa nhựa, nước đóng chai…



Chiến dịch cũng sẽ liên kết với các doanh nghiệp đối tác nhằm khuyến khích giảm thiểu hoặc thay đổi những sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phân phối những sản phẩm, giải pháp thay thế cho các sản phẩm nhựa dùng một lần rộng rãi trong công chúng.

tin liên quan Những bạn trẻ thầm lặng vì môi trường Một số nghiên cứu ước tính mỗi năm người Việt thải rác nhựa ra môi trường biển khoảng 1,8 triệu tấn và là một trong 5 quốc gia xả nhiều rác thải nhựa nhất thế giới. Một số nghiên cứu ước tính mỗi năm người Việt thải rác nhựa ra môi trường biển khoảng 1,8 triệu tấn và là một trong 5 quốc gia xả nhiều rác thải nhựa nhất thế giới.

Ô nhiễm rác thải nhựa là một vấn đề báo động toàn cầu, với khoảng 8,8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra đại dương mỗi năm. Mỗi km2 đại dương có chứa khoảng 4 tỉ sợi vi nhựa, đang làm ô nhiễm các vùng biển sâu và có nguy cơ cao xâm nhập vào chuỗi thức ăn.

Đại sứ thiện chí chiến dịch iCHANGE Plastics, Diễm My 9X chia sẻ: “Diễm My mong muốn là tất cả các bạn hãy tham gia cùng Diễm My, cùng gia nhập cộng đồng những người yêu môi trường và cam kết hành động để hạn chế rác thải nhựa”.

Bà Hoàng Thị Minh Hồng, giám đốc CHANGE chia sẻ: “Đối diện với cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu, đã có rất nhiều quốc gia và thành phố trên thế giới ban hành lệnh cấm các đồ nhựa dùng một lần. Để Việt Nam, từ một trong những quốc gia thải nhiều rác nhựa ra đại dương nhất, có thể đi theo xu thế xanh này, chắc chắn sẽ là một quá trình khó khăn và lâu dài. Và điều đó chỉ có thể thành hiện thực, khi có sự đồng thuận của cả người dân, doanh nghiệp và chính quyền”.