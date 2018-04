Vietcombank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trải qua 55 năm phát triển, Vietcombank luôn giữ vai trò là một ngân hàng chủ lực, chủ đạo trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, luôn phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu.



Với dấu mốc lịch sử 55 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã ghi dấu một giai đoạn phát triển đầy bản lĩnh, khẳng định vị thế ngân hàng dẫn đầu với quy mô lợi nhuận lớn và chất lượng hoạt động tốt bậc nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Truyền thống, văn hóa, thương hiệu Vietcombank qua hơn nửa thế kỷ dựng xây đã không ngừng được phát huy để Vietcombank có sự phát triển hiệu quả, bền vững và tăng tốc, bứt phá trong những năm gần đây, đặc biệt trong giai đoạn 2013 - 2018, nhiều chỉ tiêu hoạt động của Vietcombank có sự tăng trưởng mạnh mẽ và ấn tượng.

Quy mô tổng tài sản của Vietcombank đến cuối năm 2017 đạt 1.035.335 tỉ đồng, tăng 566.341 tỉ đồng, gấp hơn 2 lần so với cuối năm 2013 và về đích sớm hơn 2 năm so với đề án phát triển. Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỉ đồng, đạt xấp xỉ 11.337 tỉ đồng, tăng 32% so với năm 2016, là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt dấu mốc này và chính thức khẳng định ngôi vị số 1 về quy mô lợi nhuận.

Đi đôi với tăng trưởng mạnh về quy mô, chất lượng hoạt động của Vietcombank không ngừng được nâng cao, đặc biệt là chất lượng tín dụng đã được kiểm soát chặt chẽ và thực chất. Vietcombank là ngân hàng đầu tiên xử lý sạch nợ xấu tại VAMC (năm 2016), đưa nợ xấu về hạch toán một sổ. Tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank liên tục giảm qua các năm, tính đến 31.12.2017 chỉ còn xấp xỉ 1,1%, thấp nhất trong các tổ chức tín dụng quy mô lớn. Số dư quỹ dự phòng đạt 8.113 tỉ đồng, cao hơn 1,3 lần tổng dư nợ xấu.

Tính đến cuối tháng 3.2018, quy mô vốn hóa của cổ phiếu Vietcombank đạt mức kỷ lục 270.000 tỉ đồng, tăng 4,4 lần so với đầu năm 2013 (61.000 tỉ đồng), đưa Vietcombank giữ vị trí số 1 về quy mô vốn hóa trong ngành và nằm trong Top 3 doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Vietcombank đã liên tiếp nâng hạng trong top các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam của Vietnam Report. Năm 2017, Vietcombank nằm trong Top 6 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất và là ngân hàng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Tổng số thuế Vietcombank nộp cho ngân sách nhà nước (NSNN) trong 5 năm (2013 - 2017) đạt gần 11.600 tỉ đồng, trong đó, năm 2017 nộp 3.300 tỉ đồng. Tổng cổ tức nộp vào NSNN trong giai đoạn này đạt trên 10.600 tỉ đồng. Tổng nộp NSNN của Vietcombank trong giai đoạn 2013 - 2017 đạt trên 22.200 tỉ đồng. Kết quả này ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Vietcombank đối với NSNN, đồng thời khẳng định tính hiệu quả vượt trội trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank.

Những đóng góp của Vietcombank đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1993); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2003); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2008); Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2013); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2018).

Kế thừa truyền thống lịch sử quý báu và những giá trị cốt lõi của Vietcombank, tập thể cán bộ lãnh đạo và trên 16.000 cán bộ nhân viên Vietcombank hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm”, đưa Vietcombank tiếp tục “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu chiến lược đến năm 2020 trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.