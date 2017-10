Cung ứng gần 400.000 ghế

50 chuyến bay/ngày giữa Hà Nội/TP.HCM với Đà Nẵng, trung bình cứ 30 phút có một chuyến bay đến hoặc đi từ Đà Nẵng. Với kế hoạch khai thác này, VNA khẳng định đáp ứng tốt nhu cầu đi lại lớn trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC; đảm bảo cho việc nối chuyến và di chuyển của các đại biểu từ 21 nền kinh tế và khách du lịch đến Đà Nẵng tham gia các hoạt động bên lề.

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc VNA chia sẻ: Với vai trò là hãng hàng không quốc gia luôn đồng hành cùng các sự kiện lớn của đất nước, VNA tự hào là nhà tài trợ, đối tác đặc biệt phục vụ Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), đồng thời vẫn đảm bảo được hoạt động khai thác thường lệ phục vụ hành khách. VNA đã chủ động điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng máy bay, đào tạo phi công, tiếp viên để mang đến sự chuyên nghiệp và dịch vụ đẳng cấp 4 sao.

Dịch vụ mặt đất sân bay tại Đà Nẵng cũng tăng lên 180 chuyến/ngày

Công ty dịch vụ mặt đất sân bay VN (VIAGS) của VNA tại Đà Nẵng cũng cho biết, dự kiến sẽ tăng công suất phục vụ APEC từ 160 chuyến/ngày lên 180 chuyến/ngày. Vào những khung giờ cao điểm như 8 giờ - 10 giờ; 12 giờ - 14 giờ; 18 giờ - 19 giờ, VIAGS dự kiến phục vụ 11 tàu bay đi và đến sân bay quốc tế Đà Nẵng/giờ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện các chuyến bay trong giai đoạn diễn ra Hội nghị APEC đã được mở bán và cập nhật liên tục theo thực tế đặt giữ chỗ. Cho nên hành khách cần chủ động kế hoạch đi lại và liên hệ với các phòng vé, đại lý chính thức của VNA về khả năng xác nhận chỗ trên chuyến bay để có lựa chọn phù hợp. VNA đang tiếp tục bám sát nhu cầu và tăng thêm chuyến bay để phục vụ hội nghị.

VIAGS đã triển khai phương án đảm bảo công tác an ninh - an toàn như làm việc với cơ quan công an thành phố, công an cửa khẩu thẩm tra lý lịch đảm bảo công tác an ninh nội bộ, phối hợp cảng diễn tập công tác phòng chống cháy nổ và phòng chống lỗi hệ thống an ninh mạng… Ngoài ra, VIAGS còn triển khai các phương án nâng cao nguồn nhân lực tốt nhất cho phục vụ Hội nghị APEC bằng việc tập huấn và tăng cường điều động nhân viên từ VIAGS Nội Bài và Tân Sơn Nhất vào Đà Nẵng, xây dựng các tiêu chuẩn dịch vụ khai thác chuyên biệt với chất lượng dịch vụ 5 sao.