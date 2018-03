Vinamilk vươn lên dẫn đầu top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2017

Vinamilk - công ty sữa hàng đầu Việt Nam năm thứ 4 liên tiếp được bình chọn đứng Top đầu trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Đặc biệt, năm nay Vinamilk đã vươn lên giữ vị trí số 1 trong ngành hàng tiêu dùng nhanh và đồng thời giữ luôn vị trí số 1 của Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2017.

Bước sang năm thứ 5, Khảo sát nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là một nguồn thông tin uy tín về những xu hướng nhân sự. Năm nay, khảo sát tiếp tục đo lường sức khỏe thương hiệu nhà tuyển dụng (THNTD) của 674 doanh nghiệp, thuộc 25 ngành nghề và công bố kết quả xếp hạng và vinh danh 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và các hạng mục khác như Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn và Doanh nghiệp sẵn sàng cho tương lai.

Phương pháp tính toán và kết quả xếp hạng năm nay do Công ty nghiên cứu thị trường INTAGE Việt Nam tư vấn kiểm chứng. Với trên 55 năm hoạt động, Tập đoàn INTAGE đang giữ vị trí hàng đầu tại Nhật Bản cũng như thuộc top 10 các đơn vị nghiên cứu thị trường toàn thế giới.

Môi trường làm việc tại trang trại thoáng đãng, trong lành cùng các “cô bò” thân thiện giúp nhân viên tại đây luôn có tinh thần làm việc hăng say

Công nhân tại nhà máy của Vinamilk có cơ hội làm việc, tiếp cận với hệ thống máy móc, công nghệ tân tiến, hiện đại với độ an toàn tuyệt đối

Sau gần 42 năm thành lập, Vinamilk luôn tin rằng sự công nhận những đóng góp của nhân viên là đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Vinamilk mang đến cho nhân viên những phúc lợi nổi bật như chương trình Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân của cán bộ quản lý, xây dựng các cơ sở vật chất phục vụ, hỗ trợ điều kiện học tập, làm việc của nhân viên; chú trọng xây dựng các cơ sở vật chất như phòng tập thể dục, yoga, hồ bơi và không gian sáng tạo để chăm lo sức khỏe và tạo điều kiện cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn… Ngoài ra, danh tiếng của công ty cũng được xây dựng trên sự tin tưởng của người tiêu dùng trong nước và nước ngoài với các sản phẩm của Vinamilk và uy tín của Vinamilk trên thị trường, được thể hiện qua các con số trong những năm gần đây.

Tổ hợp phòng gym, phòng tập yoga, hồ bơi và không gian sáng tạo nằm ngay trong trụ sở chính của Vinamilk giúp nhân viên có được khoảng thời gian thư giãn sau giờ làm việc, lấy lại năng lượng để làm việc hiệu quả hơn

Sự phát triển ấn tượng trong những năm vừa qua đã mang đến cho tập thể Vinamilk những danh hiệu và phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng: Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2000; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2005; Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2010; Huân chương Độc lập hạng Ba lần 2 năm 2016 và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước. Trong năm 2017, Vinamilk cũng vừa tiếp tục được bình chọn đứng đầu trong Top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín tại Việt Nam; top đầu trong Bảng xếp hạng V1000 - 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016; Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam; Top đầu Thương hiệu mạnh Việt Nam. Đặc biệt hơn, Vinamilk là công ty sản xuất hàng tiêu dùng duy nhất của Việt Nam lọt vào Danh sách 2.000 công ty niêm yết lớn nhất toàn cầu (Global 2000) do tạp chí Forbes quốc tế bình chọn; đứng đầu bảng xếp hạng “40 thương hiệu công ty có giá trị nhất Việt Nam” với giá trị 1,7 tỉ USD và là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 10 trong danh sách 300 doanh nghiệp xuất sắc nhất châu Á do tạp chí Nikkei Nhật Bản công bố.