Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ký hợp đồng sản xuất phim với Netflix

Theo CNN và CNBC, thỏa thuận này có thể bao gồm các chương trình truyền hình có kịch bản và không có kịch bản, cũng như các phim tài liệu và nhiều chương trình khác.



Cựu Tổng thống Mỹ Obama cho hay: “Một trong những niềm vui đơn giản trong thời đại của chúng ta về các dịch vụ đại chúng là gặp gỡ nhiều người thú vị thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, giúp họ chia sẻ kinh nghiệm với nhiều khán giả. Đó là lý do tại sao Michelle và tôi rất vui mừng được hợp tác với Netflix. Chúng tôi hy vọng sẽ trau dồi và thu hút được nhiều giọng nói có tài năng, cảm hứng và tính sáng tạo. có khả năng quảng bá sự đồng cảm và hiểu biết giữa con người với nhau, giúp họ chia sẻ câu chuyện của họ đến với thế giới”.

Trước đây, ông Obama từng xuất hiện trong chương trình My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman của Netflix. Giám đốc nội dung Netflix Ted Sarandos cho hay nhà Obama “có vị trí độc nhất để khám phá, nêu bật câu chuyện của những người làm nên sự khác biệt trong cộng đồng của họ, cố gắng thay đổi để thế giới tốt hơn”.