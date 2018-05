Vốn hóa sàn chứng khoán lại 'bốc hơi' hơn 85.000 tỉ đồng

Hàng loạt cổ phiếu (CP) có vốn hóa lớn trên sàn bị bán ra mạnh vào cuối phiên, thậm chí nhiều CP giảm sàn hết biên độ như BID, BVH, HSG, VCS, VIC, VND… Thậm chí chỉ số VN30 mất 3,84% và là phiên giảm điểm mạnh nhất trong 1 tháng. Điều này khiến cho lực bán lan rộng ra toàn thị trường và không loại trừ nhóm ngành nào.

VN-Index để mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.000 điểm và xóa hết toàn bộ nỗ lực tăng điểm từ đầu năm. HNX-Index cũng về ngang với mức đáy hồi đầu tháng 2. Mình VHM của Vinhomes tăng trần không đủ sức chống đỡ khi hàng loạt CP blue-chips khác giảm sâu. Mốc 1.000 điểm bị xuyên thủng khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên xấu hơn.

Phiên hôm nay khối ngoại tiếp tục bán ròng 587 tỉ đồng và nâng giá trị bán ròng trong tháng 5 lên tới 3.600 tỉ đồng nếu loại trừ giao dịch VHM trong phiên cuối tuần qua.

Theo Công ty chứng khoán Sài Gòn, VN-Index đã có phiên giao dịch mất điểm khá mạnh với thanh khoản tăng lên trong phiên. Điểm tích cực là thanh khoản có phần cải thiện với tổng giá trị giao dịch đạt 6.153 tỉ đồng trên hai sàn, tăng 45% so với phiên trước. Tuy nhiên lực mua vẫn còn rất yếu khi nhà đầu tư vẫn còn do dự sau nhiều lần liên tiếp bắt đáy không thành công. Có khả năng VN-Index sẽ hồi phục do có sự hỗ trợ của ngưỡng 970-980.