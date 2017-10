VPBank công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm

Cụ thể, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VPBank tính tới ngày 30.9.2017 đạt 5.635 tỉ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước và đạt 78% kế hoạch đề ra trong cả năm. Có thể thấy, việc điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận từ mức 6.800 tỉ đồng đề ra hồi đầu năm lên 7.200 tỉ đồng sau quý 2 của VPBank là hoàn toàn có cơ sở.

Lợi nhuận đạt được chủ yếu đến từ việc tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đã tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17.574 tỉ đồng. Thu nhập lãi thuần trong 9 tháng đầu năm tăng 41%, đạt 14.944 tỉ đồng. Nguồn thu từ phí dịch vụ cũng là một điểm sáng khi tăng tới 84%, đạt 1.035 tỉ đồng. Thu từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro đạt 735 tỉ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tốc độ tăng của chi phí hoạt động (33%) thấp hơn nhiều so với mức tăng của tổng thu nhập hoạt động. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập cũng giảm từ mức 39% cuối năm 2016 xuống còn 36% vào thời điểm cuối tháng 9.2017. Tỷ lệ nợ xấu của riêng ngân hàng ở mức 2,6%.

“Các chỉ số trên cho thấy chiến lược tập trung vào phân khúc bán lẻ, phục vụ khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả cao. Đó là kết quả của hàng loạt các biện pháp mở rộng thị trường, nâng cao năng suất, giảm chi phí và kiểm soát rủi ro tốt theo tiêu chuẩn quốc tế”, lãnh đạo VPBank nhấn mạnh. “Các chỉ số trên cho thấy chiến lược tập trung vào phân khúc bán lẻ, phục vụ khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả cao. Đó là kết quả của hàng loạt các biện pháp mở rộng thị trường, nâng cao năng suất, giảm chi phí và kiểm soát rủi ro tốt theo tiêu chuẩn quốc tế”, lãnh đạo VPBank nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, VPBank sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động trong phân khúc bán lẻ thông qua việc áp dụng các công nghệ số và đẩy mạnh khai thác, phân tích dữ liệu, nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro. VPBank đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết để luôn sẵn sàng áp dụng Basel II bất cứ lúc nào.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý nữa trong 9 tháng đầu năm là tổng tài sản của VPBank đã đạt 253.847 tỉ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng bao gồm Cho vay khách hàng và Trái phiếu doanh nghiệp đạt 181.232 tỉ đồng, tương đương mức tăng trưởng tín dụng 14%. Ngân hàng dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong quý 4/2017 để đạt được các chỉ tiêu về quy mô và lợi nhuận đã đề ra cho năm 2017. Đồng thời, việc phát hành riêng lẻ thành công hơn 160 triệu cổ phần với thị giá cao (đạt 39.000 đồng/CP) gấp gần 4 lần mệnh giá đã giúp vốn chủ sở hữu của VPBank tăng thêm hơn 6.400 tỉ đồng, tương đương tăng 61% so với đầu năm, đạt mức 27.624 tỉ đồng. Phần vốn chủ sở hữu tăng cao và chất lượng tài sản tăng đưa hệ số an toàn vốn (CAR) của VPBank lên mức 16,7%, cao gấp đôi mức yêu cầu tối thiểu do Ngân hàng Nhà nước quy định. Bên cạnh đó, hai hệ số ROA và ROE cũng lần lượt đạt 2,49% và 26,79%. Các chỉ số này cho thấy VPBank tiếp tục là ngân hàng hoạt động hiệu quả, bền vững và có khả năng sinh lời cao.

Tổng huy động của VPBank bao gồm tiền gửi từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá trong quý 3 đạt 192.065 tỉ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2016. VPBank tiếp tục chủ động tăng nguồn vốn huy đông dài hạn thông qua việc phát hành chứng chỉ tiền gửi. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng bảng cân đối và đa dạng hóa nguồn huy động, VPBank cũng đã ký kết thành công các khoản vay từ các định chế tài chính quốc tế như Công ty tài chính quốc tế (IFC) và Credit Suisse Singapore. Trong kỳ, VPBank đã nhận thêm 122 triệu USD từ IFC và 41 triệu USD từ Credit Suisse, nâng tổng mức huy động từ các nguồn này lên hơn 6.600 tỉ đồng. Với các khoản huy động nói trên, và hơn 6.400 tỉ đồng thu được thông qua đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong tháng 9, các chỉ số an toàn của VPBank đều ở mức đạt và vượt chuẩn so với các quy định của Ngân hàng Nhà nước và VPBank đã có đủ nguồn vốn để chủ động thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong vòng hai năm tới.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh đầy khả quan, tính đến hết quý 3 năm 2017, VPBank đã nhận được 14 giải thưởng và chứng nhận do các tổ chức uy tín trên thế giới trao tặng. Trong số đó, đáng chú ý có giải “Thương hiệu Ngân hàng tốt bậc nhất Việt Nam” do tạp chí Global Brands của Anh bình chọn; “Ngân hàng dành cho SME tốt bậc nhất” của tạp chí Asian Banking & Finance và “Top 26 nơi làm việc tốt bậc nhất” và “Top 5 nơi làm việc hạnh phúc nhất” do Anphabe và Nielsen thực hiện.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 1900545415 hoặc 024.39288880 hoặc truy cập website: http://www.vpbank.com.vn/

Nguồn: VPBank