Xe tay ga Yamaha khuấy đảo ‘thế giới ảo’ với chiến dịch tên ‘Why not?’

“Xe tay ga Yamaha - Why not?”

Không ngừng nâng cao chất lượng và mang đến cho người dùng những cải tiến mới, chiến dịch “Xe tay ga Yamaha - Why not?” là lời kêu gọi người dùng cùng khám phá những cải tiến hiện đại của các dòng xe tay ga Yamaha, đồng thời khẳng định những giá trị đã được kiểm chứng và làm nên tên tuổi của các dòng xe tay ga Yamaha hiện nay, đó là ưu thế động cơ tối ưu, thiết kế thời thượng và tính năng độc đáo. Chính sự phá cách và mới mẻ trong thông điệp này đã tạo nên sức hút đối với người dùng.

Chiến dịch nổi bật với ba màu Xanh, Tía, Đỏ cùng 3 gương mặt đại diện: Issac - động cơ tối ưu; Phạm Hương - Thiết kế thời thượng và Chi Pu - Tính năng độc đáo.

Không chỉ nổi bật với ba sắc màu trẻ trung, chiến dịch "Xe tay ga Yamaha - Why not?" còn hút hồn giới trẻ bởi bài hát cực dễ "gây nghiện" cho chính OnlyC chắp bút. Với lời hát ý nghĩa, giai điệu sôi động, bài hát "Xe tay ga Yamaha - Why not?" đã mang đến một nguồn cảm hứng mới mẻ cho tất cả những người yêu xe.