Xuân Lan sẽ đưa Tuần lễ thời trang trẻ em đến The Arena

* Những điểm đặc biệt của VJFW được tổ chức tại tháng 4 tới là gì?

- Người mẫu Xuân Lan: Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam - Vietnam Junior’s Fashion Week (VJFW) là một sân chơi thời trang dành cho trẻ em mà tôi đã ấp ủ và thực hiện trong suốt 2 năm nay. VJFW đã trải qua 4 mùa và mùa này là mùa thứ 5. Ở mỗi mùa tôi đều cố gắng mang đến những điều mới lạ và đặc biệt cho các bé, đồng thời cũng sẽ gửi gắm một thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng. Nếu như ở mùa trước là chiến dịch bảo vệ trẻ em mang tên “Đừng im lặng - Chúng con cần được bảo vệ” thì ở mùa này, tôi muốn đưa trẻ em thoát khỏi chiếc hộp kín thường ngày, thoát khỏi ánh đèn sân khấu, thoát khỏi những thiết bị số để hòa mình với thiên nhiên, chú trọng hơn các kỹ năng sống và cảm nhận cuộc sống một cách ngây thơ hồn nhiên đúng với lứa tuổi của các bé. Chính vì vậy trong mùa 5 này, sàn diễn catwalk sẽ được đặt tại một không gian vườn hoa đầy màu sắc để các bé có được những trải nghiệm chân thực nhất.

Điểm đặc biệt nữa là năm nay chương trình không chỉ nhận được sự ủng hộ từ những thương hiệu thời trang trẻ em mà đã nhận được sự đồng hành của một dự án bất động sản có quy mô lớn và độc đáo tại Cam Ranh, đó chính là The Arena. Và về lâu dài thì đây cũng chính là đối tác hợp tác chiến lược của VJFW.

* Về lâu dài, chị kỳ vọng như thế nào về sự hợp tác giữa VJFW và The Arena?

- Như đã nói ở trên thì tôi muốn hướng trẻ em đến một môi trường sống, vui chơi và giải trí thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Vì vậy tôi nghĩ khi The Arena được xây dựng xong và đưa vào vận hành năm 2019 thì đây sẽ là một nơi lý tưởng để Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam có thể hợp tác đồng hành. Ở đây có đầy đủ, thậm chí là có nhiều sự lựa chọn về địa điểm để tôi có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng cho show thời trang của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng hi vọng rằng với cùng một mục đích mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng nói chung và cho trẻ em nói riêng thì tôi và The Arena sẽ còn có nhiều dự án có thể hợp tác cùng nhau trong tương lai, không chỉ riêng VJFW.

* Theo chị, The Arena có những tiêu chí gì để phù hợp với việc tổ chức một chương trình giải trí, biểu diễn nghệ thuật, trong đó có VJFW?

- Điều mà một chương trình giải trí, tổ chức sự kiện cần trước hết phải là một không gian rộng mở, một vị trí thuận lợi và ở đó có thể tương tác được với một lượng khán giả lớn. Cá nhân tôi thấy The Arena là nơi có thể đáp ứng được điều đó. The Arena có một hệ thống tiện ích được tích hợp đầy đủ các chức năng nghỉ dưỡng, giải trí, lễ hội sôi động và đặc biệt là có mục đích kết nối cộng đồng. Vì vậy tôi nghĩ chỉ riêng mục đích của The Arena với tôi đã có điểm chung rồi.

* Chị sẽ đưa VJFW đến The Arena vào thời gian tới khi dự án đi vào vận hành?

- Chắn chắn rồi. Hiện nay để tìm một nơi vừa hiện đại, vừa gần gũi với thiên nhiên lại vừa đáp ứng đủ các nhu cầu về giải trí, nghỉ dưỡng như The Arena là không nhiều. Nếu dự án đi vào vận hành thì VJFW hay một show thời trang nào đó của Xuân Lan sẽ ít nhất 1 lần tổ chức tại đây, với một hình thức hoàn toàn mới lạ và đặc biệt cho quý vị khán giả yêu thời trang. The Arena sẽ có nhiều "đất" cho tôi sáng tạo nên những sàn diễn độc - lạ cho những người mẫu của mình. Vì vậy, tôi rất mong đợi được tiếp tục đồng hành cùng The Arena, trên chính địa điểm của The Arena và nơi đây sẽ trở thành một nơi quen thuộc cho những show thời trang của Xuân Lan.

* Theo như chị nói thì The Arena có thể là không gian địa điểm quen thuộc để VJFW được tổ chức vào thời gian tới. Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với VJFW cũng như chủ đầu tư The Arena?

- Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam là một sân chơi thời trang dành cho trẻ em và mang ý nghĩa cộng đồng. Vì vậy, việc hợp tác với The Arena - nơi tích hợp đầy đủ các dịch vụ vui chơi nghỉ dưỡng kết nối cộng đồng sẽ là bệ phóng giúp cho chương trình VJFW cũng như The Arena được lan tỏa đến nhiều người hơn.